日本蜜瓜：夕張蜜瓜矜貴香甜多汁　御用靜岡皇冠蜜瓜甜度高【短片】

靜岡蜜瓜以溫室培植，會定時修剪，每個蜜瓜的形狀大致一樣，蒂部亦較均勻齊整。（黃詠賢攝）

靜岡皇冠蜜瓜上的貼紙，同樣註明品種及產地。（黃詠賢攝）

靜岡皇冠蜜瓜是日本皇室御用蜜瓜，以溫室種植一年四季都有出產，主要是以一樹一瓜培植。（黃詠賢攝）

夏天當造的日本蜜瓜，向來受港人熱捧。日本夕張蜜瓜、靜岡溫室蜜瓜為何矜貴？專營日本水果的油麻地進濤菓欄負責人Gigi表示，夕張蜜瓜屬天然培植，每年在6至7月期間出產，全年供應期僅4周，比一般蜜瓜矜貴。另一款日本皇室御用的靜岡皇冠蜜瓜，因以溫室種植，全年都有出產，而且以一樹一瓜培植，甜度高達14度或以上。

夕張蜜瓜天然培植 供應期僅4周

Gigi介紹，一般蜜瓜甜度約10度，接近瓜皮的果肉，通常味道較淡。夕張蜜瓜屬天然培植，相比起一般蜜瓜，甜度可達12至13度或以上，整個瓜從頭到尾都很甜，即使接近瓜皮部分的果肉也能保持甜度。

靜岡皇冠蜜瓜 一樹一瓜溫室培植

靜岡皇冠蜜瓜是青肉蜜瓜，由於是日本皇室御用蜜瓜，溫室種植的一年四季都有出產，天然種植的則要9月後才上市。靜岡皇冠蜜瓜主要是以一樹一瓜培植，即是農夫一棵樹只會保留一個瓜，將其他多餘的瓜切走，令所有養分及水分集中在一個蜜瓜上，故味道較一般市面上的蜜瓜香甜多汁，甜度高達14度或以上。

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