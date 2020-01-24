OL閨蜜下午茶之選：W酒店WOOBAR夏日下午茶　養生食材茶點健康美肌

【「活力狂想」下午茶@WOOBAR】周六、周日及公眾假期惠顧下午茶，附送「東調西樂」雞尾酒2杯或氣酒2杯。（圖片由相關機構提供）

【「活力狂想」下午茶@WOOBAR】下午茶的茶點賣相精緻，適合「相機先食」和打卡。（圖片由相關機構提供）

香港WOOBAR即日起推出「活力狂想」夏日下午茶，以花朵和中式健康食材入饌，同時滿足視覺和味蕾。（WOOBAR網站圖片）

香港W酒店的餐廳WOOBAR即日起推出「活力狂想」夏日下午茶，以一系列東方養生食材，糅合西方烹調手法，製作出多款賣相精緻的健康美肌茶點。鹹點備有烤紅菜頭意式麵包配日式八爪魚沙律、脆淮山及西京麵豉汁、人蔘雞湯啫喱配醋漬雲耳及杞子、活力沙律配香脆米餅、香煎三文魚配法葱碎及紅棗醬、越式春卷配醉蝦；甜點以花朵和中式健康食材入饌，同時滿足視覺和味蕾，包括蝶豆花檸檬大菜糕、洛神花芝麻蛋糕、淮山士多啤梨撻、桃膠雪耳特飲杯，以及牛油果杞子黑朱古力布朗尼。

在周六、周日及公眾假期惠顧下午茶，隨餐附送「東調西樂」雞尾酒2杯或氣酒2杯，包括「酸酸熱情」、「時尚人『蔘』」和「煙燻迷尼」，養生功效同時升級。

「活力狂想」下午茶@WOOBAR

供應期：即日起至2020年8月31日

時間：周一至周五下午3時至5時30分；周六、周日及公眾假期下午2時至5時30分

價錢：周一至周五$488/2位；周六、周日及公眾假期$638/2位（以上價錢另收加一服務費）

地址：尖沙嘴柯士甸道西1號九龍站香港W酒店WOOBAR

查詢：3717 2889

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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