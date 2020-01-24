OL閨蜜下午茶之選：大館Madame Fu盛夏芬芳甜蜜下午茶　送Guerlain美妝禮品

【盛夏芬芳甜蜜下午茶@大館Madame Fu】下午茶客人可獲贈每份價值380元的Guerlain美妝禮品套裝，送完即止。（圖片由相關機構提供）

【盛夏芬芳甜蜜下午茶@大館Madame Fu】下午茶隨餐可選花草水語特色雞尾酒或無酒精雞尾酒。（圖片由相關機構提供）

大館餐廳Madame Fu與法國美容品牌Guerlain合作，由即日起至7月31日期間推出「盛夏芬芳甜蜜下午茶」，以多款鮮果與頂級蜂蜜為主題。鹹點備有雞絲華都夫三文治、西瓜配羊奶芝士，以及青醬蝦金橘脆包等。甜點包括脆脆蜂蜜芝士凍杯、法式血橙慕絲蛋糕、綠茶薄荷卷、西柚撻、芒果熱情果林明頓蛋糕、薑鬆餅配德文郡忌廉及荔枝玫瑰果，以及牛油果石榴泡芙。下午茶隨餐可選花草水語特色雞尾酒或無酒精雞尾酒。

享用下午茶可免費換領2份Guerlain美妝禮品套裝（包括殿級蜂水凝黑蜂活肌蜜5ml、殿級蜂皇蜂蜜活肌精華爽膚水15ml、殿級蜂皇緊緻日霜7ml及幻彩流星妝前底霜2ml），每份價值$380，送完即止。

盛夏芬芳甜蜜下午茶@大館Madame Fu

供應期：即日至2020年7月31日

供應時間：周二至周日下午2時30分至4時30分

價錢：兩位$530（另收加一服務費）

地址：中環荷李活道10號（舊中區警署）大館營房大樓3樓

查詢：2114 2118

備註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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