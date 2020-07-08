飲水不應大口喝？飲翻煲水影響健康？家庭醫生解迷思

喝水是日常必做的動作，喝水時應大口喝還是小口喝？飯後喝冰水會致癌？飲用反覆煮沸的水會否影響健康？家庭醫生劉浩濂逐一解答飲水的迷思。

Q1：喝水應大口喝還是小口喝？

答：喝水宜盡量小口喝，可以減低因大口喝水而嗆到的機會。長者尤其須注意，若果不慎嗆到，嚴重會引致肺炎。一般來說，飲水無論大口喝還是小口喝，都不會影響人體對水分的吸收。

Q2：飯後喝冰水會致癌？

答：暫時未有醫學研究證明。水進入口腔到達胃部時，過程中已經被人體平衡水溫。即使喝冰水，到達胃部時已變暖，但留意喝冰水亦要適可而止。

Q3：飲用熱水對身體較好？

答：不建議喝太熱的飲品。無論是水抑或其他飲品，不建議喝60℃以上的高溫飲品，因為長時間飲用有機會增加患癌風險，例如口腔癌、食道癌。

Q4：飲用反覆煮沸的水會影響健康？

答：水中的硝酸鹽經加熱後可轉化為亞硝酸鹽，有機會導致出現正鐵血紅蛋白血症。反覆煮沸的水有機會增加亞硝酸鹽含量，惟將食水反覆煮沸10次，每公升的亞硝酸鹽含量都遠低於世衛建議攝取量（每公升3毫克）。

劉浩濂補充，其實醃製食品比反覆煮沸的水含更多亞硝酸鹽，因此如想透過飲食減少攝取亞硝酸鹽，最重要是少吃醃製食品。

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