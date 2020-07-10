林冠傑表示天灸每次貼藥的位置未必相同，最好由註冊中醫把脈，按個人體質需要貼不同的穴位。（圖片由受訪者提供/資料圖片）

夏天做天灸，中醫理論認為有「冬病夏治」的效用，尤其對呼吸道毛病如鼻敏感、腰痛等慢性疾病有作用。天灸貼藥是否愈多愈好？貼藥當日要戒口？香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑接受明報網站訪問，解答有關天灸的疑問。

問：天灸貼藥愈多愈好？

答：天灸每次貼藥的位置未必相同，最好由註冊中醫把脈，按個人體質需要貼不同的穴位。一般而言，每次會貼6至8個位置，主要貼在背部。他提醒大眾切勿自己亂貼天灸藥貼，坊間甚至有人一次貼30至50個藥貼，但多不一定代表好，貼藥過多有機會刺激皮膚，易致皮膚過敏、灼傷。

問：貼藥時間愈長愈好？

答：成人一般貼2至4小時，就會出現皮膚微紅灼熱的效果。如貼藥當下已感到灼熱，可能是用藥太猛，若貼藥時間太長則會起水泡。

問：什麼體質宜做天灸？

答：體質燥熱人士，不太適合在夏天「三伏天」做天灸，反而適合在冬天做「三九天」。若天生身體較虛，夏天和冬天都適合做天炙。惟孕婦、皮膚病（如濕疹、紅斑狼瘡、牛皮癬等)、皮膚敏感的人等皆不宜做天灸。

問：貼藥當日要戒口？

答：林冠傑建議在整個天灸療程期間，不應吃辛辣、寒涼、濕熱及油膩食物。貼藥當日尤其要戒口，戒吃生冷食物及「辛發」過敏食物，如麻辣火鍋、牛肉、蝦蟹海產、雞蛋、薑、黑椒等。

他提醒，貼藥當日勿做劇烈運動，免影響藥效及皮膚吸收，亦要避免貼藥位置沾水。除下貼藥後至少約半小時後才可沖涼，沖涼時勿用冷水。除貼後及忌吹風扇及冷氣，免感染風寒。

註：各人體質不同，是否適合天灸應由註冊中醫診斷，如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。

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