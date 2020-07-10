OL閨蜜下午茶之選：「果漾仲夏野餐」下午茶@朗廷酒店　體驗英式野餐

香港朗廷酒店廷廊即日起推出「果漾仲夏野餐」下午茶，主題為英倫式的野菜農場，以藤製野餐籃子盛載，營造夏日野餐感覺。

鹹點包括野菜農場、三文魚他他、鵝肝醬配開心果及麵包、蘇格蘭鵪鶉蛋、迷你蛋批配蘆筍及菲達芝士，還有比堅尼三文治等。甜點有水果三文治、水果奶昔、士多啤梨及大黃果野餐批、紅桑莓馬卡龍，以及鬆軟英式鬆餅及紅菜頭小紅莓鬆餅。下午茶隨餐可選茶品，或升級至香檳。

果漾仲夏野餐下午茶@香港朗廷酒店

供應期：即日至2020年9月30日

供應時間：周一至周五下午3時至5時30分；周末及公眾假期 下午2時15分至4時15分、下午4時30分至6時30分

價錢：一位$398、兩位$688（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店廷廊

電話：2132 7898 【詳情】

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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