Green Monday食譜：精進湯素冷麵 夏天啱食
文章日期：2020年07月13日
夏天炎熱，最啱食冷麵。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享精進湯素冷麵食譜，湯底無五辛，加入蕎麥麵或烏冬，凍食滋味無比。
精進湯素冷麵
材料：
醬油 2大匙（1大匙約15毫升）
味醂風調味料 2大匙
素菇粉 1至2小匙（1小匙約5毫升）
薑蓉 適量
紫菜碎 適量
芝麻 適量
蕎麥麵 適量
精進出汁材料：（500毫升）
乾冬菇 2隻
昆布 1小塊
水 1000毫升
製法：
1. 將精進出汁材料混合，放進雪櫃待約10小時。
2. 精進出汁、醬油、味醂風調味料及素菇粉放入煲內，煮滾後再以慢火煮2分鐘。
3. 蕎麥麵另外煮熟，加入精進湯底後，放進雪櫃待約4小時。
4. 食用時可加入適量薑蓉、紫菜碎及芝麻。
【提提你】如一次過煮精進湯底分幾天享用，留意湯底最好於5日內食用。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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