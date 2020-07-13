Green Monday食譜：精進湯素冷麵　夏天啱食

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

夏天炎熱，最啱食冷麵。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享精進湯素冷麵食譜，湯底無五辛，加入蕎麥麵或烏冬，凍食滋味無比。

精進湯素冷麵

材料：

醬油 2大匙（1大匙約15毫升）

味醂風調味料 2大匙

素菇粉 1至2小匙（1小匙約5毫升）

薑蓉 適量

紫菜碎 適量

芝麻 適量

蕎麥麵 適量

精進出汁材料：（500毫升）

乾冬菇 2隻

昆布 1小塊

水 1000毫升

製法：

1. 將精進出汁材料混合，放進雪櫃待約10小時。

2. 精進出汁、醬油、味醂風調味料及素菇粉放入煲內，煮滾後再以慢火煮2分鐘。

3. 蕎麥麵另外煮熟，加入精進湯底後，放進雪櫃待約4小時。

4. 食用時可加入適量薑蓉、紫菜碎及芝麻。

【提提你】如一次過煮精進湯底分幾天享用，留意湯底最好於5日內食用。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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