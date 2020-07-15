消委會‧氣墊粉底│消委會總評滿分 5款抵用氣墊粉底推介
文章日期：2020年07月15日
氣墊粉底是女士人氣化妝產品，消委會測試市面30款氣墊粉底，發現逾半氣墊粉底含重金屬存健康風險，而有12款樣本則在總評獲得5分滿分。以下列出消委會在《選擇》月刊介紹5款每克費用在15元以下、抵用兼獲滿分的氣墊粉底供一眾女士參考。
5款總評滿分且抵用氣墊粉底
（牌子／產品／聲稱來源地／聲稱容量／每克費用／大約售價）
‧Missha／Magic Cushion Cover Lasting BB Cushion No.23 SPF50+ PA+++／韓國／15克／$8.5／$128
‧Belif*／Moisture bomb cushion natural beige bullet SPF42 PA+++／韓國／15克x2／$9.3／$280
‧Clio／水漾霧面氣墊粉底 SPF50+ PA+++／韓國／15克x2／$10／$299
‧The History of Whoo／拱辰享：美 SPF50+ PA+++／韓國／15克x2／$13.3／$400
‧TonyMoly*／精華氣墊粉底 SPF30 PA+++／韓國／13克／$14.5／$188
註*：消委會測試結果顯示TonyMoly含0.073%微量乙醇，Belif則在標籤顯示含5種可致敏香料成分。
消委會相關報道：氣墊粉底含重金屬 3款鎘含量超德規限 4樣本防腐欠佳【附名單】
氣墊粉底 相關報道：
BB Cushion粉撲點洗才乾淨？洗粉撲5部曲 忌單手搓‧勿摺粉撲‧忌曬乾
有片示範：勿打斜粉撲沾粉底！星級化妝師教路 BB Cushion粉撲正確用法
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm