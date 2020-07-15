消委會‧氣墊粉底│消委會總評滿分　5款抵用氣墊粉底推介

氣墊粉底是女士人氣化妝產品，消委會測試市面30款氣墊粉底，發現逾半氣墊粉底含重金屬存健康風險，而有12款樣本則在總評獲得5分滿分。以下列出消委會在《選擇》月刊介紹5款每克費用在15元以下、抵用兼獲滿分的氣墊粉底供一眾女士參考。

5款總評滿分且抵用氣墊粉底

（牌子／產品／聲稱來源地／聲稱容量／每克費用／大約售價）

‧Missha／Magic Cushion Cover Lasting BB Cushion No.23 SPF50+ PA+++／韓國／15克／$8.5／$128

‧Belif*／Moisture bomb cushion natural beige bullet SPF42 PA+++／韓國／15克x2／$9.3／$280

‧Clio／水漾霧面氣墊粉底 SPF50+ PA+++／韓國／15克x2／$10／$299

‧The History of Whoo／拱辰享：美 SPF50+ PA+++／韓國／15克x2／$13.3／$400

‧TonyMoly*／精華氣墊粉底 SPF30 PA+++／韓國／13克／$14.5／$188

註*：消委會測試結果顯示TonyMoly含0.073%微量乙醇，Belif則在標籤顯示含5種可致敏香料成分。

消委會相關報道：氣墊粉底含重金屬 3款鎘含量超德規限 4樣本防腐欠佳【附名單】

氣墊粉底 相關報道：

BB Cushion粉撲點洗才乾淨？洗粉撲5部曲 忌單手搓‧勿摺粉撲‧忌曬乾

有片示範：勿打斜粉撲沾粉底！星級化妝師教路 BB Cushion粉撲正確用法

卸妝篇1：卸妝水vs.卸妝油·卸妝膏 化妝師話你知

卸妝篇2：輕力卸眼妝·雙重清潔！卸妝護膚知多啲

卸妝篇3：除假睫毛勿大力扯！化妝師教卸假睫毛三部曲

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm