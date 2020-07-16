香煎椰菜花扒（圖片由胡玘君提供）

精進湯素冷麵（圖片由林雲中提供）

雙重芝士辣魚通粉（圖片由蕭欣浩提供）

本港第三波新型冠狀病毒疫情持續，政府收緊防疫措施，食肆下午6時至翌晨5時不能堂食，只能外賣。大家情願留家煮食？煮乜好？以下綜合7個簡易食譜，有助解決一周7晚的搵食「煮」意。

食譜1：雙重芝士辣魚通粉

材料：辣茄汁沙甸魚、通粉、芝士粉、芝士片、橄欖油、鹽、香草（如有）、白酒（如有）【製法詳情】

食譜2：簡易版魚肉燒賣

材料：燒賣皮、急凍鯰魚柳、木薯粉、糯米粉、生粉、幼鹽、胡椒粉、雞湯、砂糖【製法詳情+有片示範】

食譜3：精進湯素冷麵

材料：醬油、味醂風調味料、素菇粉、薑蓉、紫菜碎、芝麻、蕎麥麵、乾冬菇、昆布、水【製法詳情】

食譜4：腐乳白汁雞肉意粉

材料：長通粉、油、麵粉或生粉、牛奶、腐乳、急凍熟雞胸【製法詳情】

食譜5：星洲炒薯粉

材料：薯粉、蝦、火腿、韭黃、辣椒、蒜頭、油、咖喱粉或薑黃粉、脫脂雞湯【製法詳情】

食譜6：香煎椰菜花扒

材料：椰菜花、薑黃粉、鹽、水、油【製法詳情】

食譜7：果香肉丁

材料：蘋果、青椒、菠蘿、梅頭瘦豬肉、蒜茸、生抽、植物油【製法詳情+有片示範】

資料來源：明報

煮得Smart食譜：link.mingpao.com/64320.htm

素食譜：link.mingpao.com/64321.htm

罐頭食譜：link.mingpao.com/64322.htm

湯水食譜：

‧舞茸黑豆薯仔濃湯

‧冬瓜陳皮鴨湯

‧海底椰紅蘿蔔粟米雪耳煲豬腱湯

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm