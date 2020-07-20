Green Monday帶飯2食譜：牛肝菌青江菜煮上海麵+豆乾炒白菜 清熱減少上火
文章日期：2020年07月20日
天氣炎熱，加上本港近日疫情嚴峻，上班一族不想出外食飯，帶飯有何選擇？註冊中醫胡玘君（Gemma）介紹牛肝菌青江菜煮上海麵配豆乾炒白菜的帶飯食譜，並分享烹煮貼士，上海麵以牛肝菌湯及少許麻油煮，比用大火炒有助減少上火，白菜配豆乾則有清熱作用。
食譜一：牛肝菌青江菜煮上海麵
材料：
牛肝菌 10克
青江菜 100克
上海麵 2個
豉油 1茶匙
麻油 少許
水 150毫升
製法：
1.牛肝菌洗淨浸水，備用。
2.牛肝菌放入鍋中，加水煮3分鐘。
3.放入青江菜、麻油煮1分鐘，加入上海麵、豉油煮3分鐘，即成。
食譜二：豆乾炒白菜
材料：
豆乾 1包
白菜 200克
麻油、鹽 少許
製法：
1.豆乾切片備用。
2.加入麻油和鹽，與豆乾炒約1分鐘，加入白菜炒熟，即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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