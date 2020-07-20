Green Monday帶飯2食譜：牛肝菌青江菜煮上海麵+豆乾炒白菜　清熱減少上火

天氣炎熱，加上本港近日疫情嚴峻，上班一族不想出外食飯，帶飯有何選擇？註冊中醫胡玘君（Gemma）介紹牛肝菌青江菜煮上海麵配豆乾炒白菜的帶飯食譜，並分享烹煮貼士，上海麵以牛肝菌湯及少許麻油煮，比用大火炒有助減少上火，白菜配豆乾則有清熱作用。

食譜一：牛肝菌青江菜煮上海麵

材料：

牛肝菌 10克

青江菜 100克

上海麵 2個

豉油 1茶匙

麻油 少許

水 150毫升

製法：

1.牛肝菌洗淨浸水，備用。

2.牛肝菌放入鍋中，加水煮3分鐘。

3.放入青江菜、麻油煮1分鐘，加入上海麵、豉油煮3分鐘，即成。

食譜二：豆乾炒白菜

材料：

豆乾 1包

白菜 200克

麻油、鹽 少許

製法：

1.豆乾切片備用。

2.加入麻油和鹽，與豆乾炒約1分鐘，加入白菜炒熟，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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