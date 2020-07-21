在家自製雪糕4貼士　消委會建議雞蛋粉代替生雞蛋　

炎炎夏日，不少人為追求健康，會用天然材料在家自製雪糕。自製雪糕的主要材料是奶製品如牛奶及砂糖，再加其他材料如雞蛋、水果、果仁混合攪拌而成。消委會提醒市民在家自製雪糕時要注意衛生，並提供4大貼士。

1.奶製品確保經消毒處理

購買奶製品時應檢查包裝是否完整，確保經消毒處理及沒有過期，並儲存在適當的溫度。消委會提醒李斯特菌能在低至0°C的環境生存繁殖，未經妥善殺菌的牛奶、奶製品及其製成的雪糕屬高危食品。

2.生雞蛋須經巴士德消毒

坊間有自製雪糕食譜建議採用生雞蛋，消委會建議選擇經巴士德消毒方法處理的雞蛋，或以脫水的雞蛋粉、吉士粉及雪糕預拌粉代替生雞蛋，以減低受沙門氏菌感染的風險，特別是長者、兒童和長期病患者等高風險者。

3.雞蛋放雪櫃減致病菌繁殖

選購雞蛋時，應注意蛋殼是否潮濕或有裂紋，因為這些蛋受污染的風險較高。已購買的雞蛋應存放在雪櫃內，以減慢致病菌在蛋內繁殖，並遵照雞蛋包裝或標籤上的食用日期食用。

4.雪糕成品至少冷凍24小時

建議自製雪糕在-18°C或以下儲存至少24小時方可享用。

消委會雪糕測試 相關報道：

19款雪糕屬「高糖」食物 2款非預先包裝樣本含菌量超標

阿波羅一款雪糕總含菌量超標 KFC一款新地大腸菌群量超標

消委會報告 其他報道：

驅蚊產品：7款驅蚊劑含避蚊胺濃度高於10% 兒童應避免使用（附名單）

兒童水上用品：全部22款兒童水上用品含萘有致癌風險 6款游泳座椅浮力不足（附名單）

嬰兒游泳頸圈：5款嬰兒游泳頸圈胸圈安全扣易解開 不符歐洲標準（附名單）

高糖 相關資訊：

消委會報告：24款高糖小食棒一覽

營養師：高糖可致上癮 10多歲脂肪肝

果汁高糖低纖低C 專家﹕不如吃水果