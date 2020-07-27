Green Monday食譜：一口素菜鹹批
文章日期：2020年07月27日
近日新型冠狀疫情嚴峻，留家抗疫又想輕鬆炮製法式小食，不妨考慮製作鹹批（Quiche）。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享一口素菜鹹批食譜，好味又可以打卡「呃like」！
一口素菜鹹批
材料：（12小件）
腰果 40克
枝豆 60克
日本絹豆腐 200克（可以充填絹豆腐代替）
英式芥末 1小匙（1小匙約5毫升）
味噌 2小匙（1小匙約5毫升）
海鹽 少許
餃子皮 12塊
製法：
1.腰果浸3小時，洗淨後備用。
2.絹豆腐用廚房紙包住，隔水1小時，備用。
3.枝豆放入滾水煮1分鐘，倒水後去殻，備用。
4.將腰果、絹豆腐、英式芥末、味噌及海鹽放入攪拌器，攪拌至腰果完全打碎成腰果豆腐蓉，倒出加入去殼枝豆。
5.預熱焗爐至170℃，在鬆餅模或矽膠模放上模紙後，鋪上餃子皮，再加入枝豆腰果豆腐蓉，放進焗爐焗20分鐘，取出即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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