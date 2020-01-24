傳統雪糕熱量高　乳酪雪糕Gelato雪葩較低脂　營養師提醒：雪糕加朱古力粒等於3碗飯

一般雪糕、意式雪糕Gelato、乳酪雪糕及雪葩，如何選擇才會吃得健康些？營養師話你知。（資料圖片）

夏日消暑，吃雪糕最好不過。一般雪糕、軟雪糕、意式雪糕（Gelato）、乳酪雪糕（Frozen Yogurt／Froyo）及雪葩（Sorbet），如何選擇才會吃得健康些？澳洲註冊營養師、Nutri Life營養顧問中心創辦人謝詠瑩（Gloria）分享三大貼士。

小心雪葩、乳酪雪糕糖分高

一般雪糕及軟雪糕以忌廉及全脂奶為主要成分，脂肪含量較高。意式雪糕Gelato含較多天然材料，比傳統雪糕使用較少忌廉，所以乳脂含量較低、熱量也較低。

雪葩主要成分為水、果肉及果汁，因此卡路里最低。乳酪雪糕的脂肪含量低，只有約0%至6%，相比雪葩含較高鈣和蛋白質。但要注意雪葩及乳酪雪糕的糖分也高，一小杯乳酪雪糕（150克）已含約6茶匙糖（30克），接近世衛建議每日建議的糖分攝取上限（50克）。

雪糕配料「低卡」之選 ：藍莓士多啤梨燕麥

選擇配料方面也要特別小心，有「營」之選包括每份低於30卡路里的芒果、藍莓和士多啤梨，和每份低於50卡路里的粟米片和燕麥。若加入雪糕筒、紅豆、白玉及蕨餅、曲奇碎、朱古力粒、朱古力醬等高糖高澱粉質食物，熱量將額外添加至少100至200卡路里，整杯雪糕連配料的熱量相等於2至3碗飯。

雪糕宜選水果味 朱古力、果仁味熱量高

謝詠瑩表示，乳酪雪糕及雪葩的熱量和脂肪含量較一般雪糕低，但糖分高，因此宜選擇較高水果成分、較多果汁及果蓉的口味。

意式雪糕選水果味乳脂含量較低，熱量較低；若選朱古力、果仁等口味，因加入忌廉，且朱古力和果仁本身含脂肪，因此脂肪及熱量都相對較高。

【小貼士】謝詠瑩建議雪糕每日食用上限為100至200卡路里。糖尿病及腎病患者宜先諮詢營養師。

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