龍眼乾新鮮龍眼功效有別？龍眼乾易燥熱上火？中醫解迷思

龍眼肉，即是中醫所指的桂圓肉或圓肉，可補脾養血。（資料圖片）

龍眼肉，即是中醫所指的桂圓肉或圓肉，可補脾養血。新鮮龍眼與龍眼乾功效有別？坊間有指吃龍眼乾會燥熱？新鮮龍眼可補血？註冊中醫葉麗斌解答吃龍眼的迷思。

問 ：新鮮龍眼與龍眼乾功效有別？

答：葉麗斌指出，在中醫⻆度，新鮮龍眼和龍眼乾兩者性質和功效一樣，但新鮮龍眼不易儲存，因此龍眼乾多作入藥，屬於補虛及補血藥。龍眼乾的鈣質和鐵質亦較新鮮龍眼高。

問 ：龍眼乾會否燥熱上火 ？

答：新鮮龍眼經日曬和焙烘成為龍眼乾，性味甘溫，兩者皆屬溫性。龍眼乾有補脾養血、寧心安神作用，性質較為溫補，主治氣血不足引起的失眠﹑心悸﹑健忘等症狀。

問 ：龍眼每日食用的上限是多少？

答：無論新鮮龍眼或龍眼乾同樣屬高糖分，成人食用上限為每日約10粒。長者、兒童或消化功能差的人，食用分量應減半。

問 ：什麼人不宜吃龍眼？

答：無論新鮮龍眼或龍眼乾，由於性質溫補﹑糖分高，濕熱﹑陰虛火旺及熱性體質﹑痰多之人不宜服用。糖尿病﹑腎衰竭及尿毒症病人不宜多吃。感冒、喉嚨痛及發燒時不宜服用。體質較熱的孕婦亦不宜服用。

問 ：女士在月經期間適宜飲桂圓紅棗茶？

答：葉麗斌指出，桂圓紅棗茶適合氣血虛弱及體質虛寒者，尤其行經期間出現頭暈﹑胃口差﹑怕冷徵狀，因桂圓和紅棗均有補血健脾作用。如飲用後有口乾或喉嚨痛，可能是體質不適合，建議向註冊中醫查詢。

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