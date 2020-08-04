桂圓湯水食譜：百合蓮子桂圓豬心湯 補益氣血寧心安神｜在家煮食｜留家抗疫
文章日期：2020年08月04日
桂圓，補脾養血。註冊中醫葉麗斌分享百合蓮子桂圓豬心湯食譜，可補益氣血、寧心安神，此湯飲適合體質虛弱、血虛情況引起的心悸失眠、神疲食少、頭暈等徵狀的人士。葉麗斌提醒，痛風人士及高膽固醇人士不宜服用。
百合蓮子桂圓豬心湯
材料：
豬心 1個（可改用豬肉500g）
百合 15克
蓮子 15克
茯神 15克
桂圓 15克
淮山 15克
水 10碗
紅棗 適量
鹽 適量
製法：
1. 豬心剖開切片，洗去血塊及切去脂肪筋膜，汆水備用。
2. 蓮子洗淨，浸泡約8至10小時，抽出蓮子芯，備用。
3. 桂圓先用水浸一浸，洗乾淨；淮山洗淨，刨皮切粒；百合洗淨，備用。
4. 所有材料放入燉盅，加入5碗水，隔水蒸燉3小時。
5. 或選用煲湯方法，加入所有材料及10碗水，大火煲滾後轉中小火煲2小時。
6. 加入適量鹽調味，即成。
註：各人體質不同，如有疑問，飲用前宜先諮詢註冊中醫師或家庭醫生。
文：黃詠賢 wywong@mingpao.com
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