桂圓湯水食譜：百合蓮子桂圓豬心湯　補益氣血寧心安神｜在家煮食｜留家抗疫

桂圓，補脾養血。註冊中醫葉麗斌分享百合蓮子桂圓豬心湯食譜，可補益氣血、寧心安神，此湯飲適合體質虛弱、血虛情況引起的心悸失眠、神疲食少、頭暈等徵狀的人士。葉麗斌提醒，痛風人士及高膽固醇人士不宜服用。

百合蓮子桂圓豬心湯

材料：

豬心 1個（可改用豬肉500g）

百合 15克

蓮子 15克

茯神 15克

桂圓 15克

淮山 15克

水 10碗

紅棗 適量

鹽 適量

製法：

1. 豬心剖開切片，洗去血塊及切去脂肪筋膜，汆水備用。

2. 蓮子洗淨，浸泡約8至10小時，抽出蓮子芯，備用。

3. 桂圓先用水浸一浸，洗乾淨；淮山洗淨，刨皮切粒；百合洗淨，備用。

4. 所有材料放入燉盅，加入5碗水，隔水蒸燉3小時。

5. 或選用煲湯方法，加入所有材料及10碗水，大火煲滾後轉中小火煲2小時。

6. 加入適量鹽調味，即成。

註：各人體質不同，如有疑問，飲用前宜先諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

桂圓／龍眼乾 相關報道：

龍眼乾vs.新鮮龍眼功效有別？龍眼乾易燥熱上火？中醫解迷思

龍眼水醫近視？未必人人得 體質陰虛內熱要慎用

中醫教路：桂圓安神補血 核桃補腎紓緩腰痛

補血貼士：血虛忌捱夜 可吃菠菜龍眼肉紅棗

亂飲龍眼茶 成晚眼光光

桂圓食譜：

桂圓茶食譜：浮小麥桂圓茶

中醫食療：常用電腦手機易壞眼 桂圓紅棗茶‧決明子綠茶可護目

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm