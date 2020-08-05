營養師教睇罐頭營養標籤　 分辨E字頭添加劑好與壞

註冊營養師提醒，購買罐頭或食品時須留意成分表和營養標籤，除了盡量選擇無添加糖、低鈉的罐頭食品，還要留意添加劑。（資料圖片／明報製圖）

疫情期間不少人在家中儲備罐頭，註冊營養師黃穎琳接受明報網站訪問，教大家解讀罐頭上的營養標籤，免墮健康陷阱。

聲稱低鈉不一定低鹽

黃穎琳指出，購買罐頭時須留意成分表和營養標籤，宜選擇無添加糖、低鈉的罐頭食品。不少罐頭上有「less」或者「reduced」的字眼，不一定是低鈉或低脂食品。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，低鈉食品是指每100克的食物含少於120毫克的鈉，但在罐頭中較難找到低鈉食品。低脂食品則是指每100克的食物含少於3克的脂肪，黃穎琳建議盡量選擇5克（約1茶匙油）以內脂肪含量的罐頭食品。

添加劑非全部有害

不少罐頭食品都會加入添加劑，延長保存期限及保持食物質素，以E字頭作編碼系統，黃穎琳指出，並非所有添加劑都是有害的，如天然維他命添加劑。她教路，一般成分表根據分量比例排序，分量愈多排得愈前，建議選擇較少E字頭編碼或排得愈後的愈好。

天然維他命添加劑：

‧E300是維他命C，是天然抗氧化劑

‧E307是維他命E，是天然抗氧化劑

‧E330是檸檬酸，用作調節酸度

部分添加劑需注意：

‧E282是防腐劑，有研究指出，小朋友進食後易出現專注力不足和睡眠不安。

‧E621、E627是增味劑，用於湯類或小食，過量食用會出現口渴、頭痛等過敏徵狀。

‧E250（亞硝酸鹽）常於肉類製品作防腐和護色劑，如午餐肉、鹹肉、香腸等，會增加患癌風險。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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