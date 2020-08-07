立秋‧二十四節氣｜立秋養生4貼士　宜早睡做瑜伽多伸展

今日（7日）是二十四節氣的立秋，註冊中醫鄧蕙盈表示，立秋意味夏天即將結束，慢慢步入秋季。由於盛夏餘熱未消，因此天氣仍見炎熱，惟隨着陽氣漸消、陰氣漸長的過程，天氣將會由熱轉涼，並逐漸變得乾燥。她分享4個立秋養生貼士，包括提早睡眠時間，多做伸展運動等。

立秋養生4貼士

1.早睡早起休息足

鄧蕙盈表示立秋前後，日出時間相對較早，人的陽氣亦會相應自然地升發，這時可能會出現比平日較早睡醒的情況，因此宜提早睡覺的時間，確保有足夠休息。

2.多做伸展運動

踏入立秋，鄧蕙盈建議平日可多做伸展類運動如瑜伽、太極等，以及多作冥想，讓心情得以平和。而在黃昏時間，天氣稍涼的時候，亦可以在適合的情況下進行緩步跑或踏單車等運動，有助入眠。

3.宜穿吸汗衣物

鄧蕙盈提醒，立秋的天氣仍然炎熱，加上辦公室或商場冷氣大，一熱一冷容易受涼，因此建議可穿吸汗和透氣良好的衣物，或多帶備一件衣物替換。

4.常備手帕外套

頻密的冷熱交替容易誘發鼻敏感及氣管敏感，鄧蕙盈提醒，可隨身帶備手帕，抹走頭頸部的汗；亦可帶備披肩或外套，保護肩頸。

文：何芍盈

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