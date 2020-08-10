Green Monday帶飯食譜：椰菜花枝豆木耳配薯蓉 活血養胃
文章日期：2020年08月10日
本港新型冠狀肺炎疫情持續，不少人上班都會帶飯，減少外出用餐。每日食飯覺得單調，不妨以薯蓉代替米飯。註冊中醫胡玘君（Gemma）分享椰菜花枝豆木耳配薯蓉的帶飯食譜，黑木耳有活血效果，尤其適合女性、貧血患者或高血壓患者，惟痛風症患者須慎食。蒸薯仔則和中養胃，有助排便。
椰菜花枝豆木耳
材料：（1人分量）
椰菜花 1/4棵
黑木耳 10朵
枝豆 30克
蘆筍 3條
姬松茸 10個
水 150毫升
鹽 少許
油 少許
製法：
1. 黑木耳及姬松茸洗淨，分别浸泡10分鐘；枝豆去莢，取出豆粒；椰菜花洗淨切小棵；蘆筍洗淨連皮切段備用。
2. 油和鹽加在鑊中，放入木耳及姬松茸，加水煮5分鐘。
3. 水滾後依次加入椰菜花、枝豆和蘆筍，以中火煮約7分鐘，放入便當盒即成。
薯蓉
材料：美國焗薯 2個、鹽 少許
製法：薯仔洗淨，原個放入碗加鹽蒸1小時，用匙搗爛後放入食物盒，即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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