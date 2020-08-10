Green Monday帶飯食譜：椰菜花枝豆木耳配薯蓉　活血養胃

本港新型冠狀肺炎疫情持續，不少人上班都會帶飯，減少外出用餐。每日食飯覺得單調，不妨以薯蓉代替米飯。註冊中醫胡玘君（Gemma）分享椰菜花枝豆木耳配薯蓉的帶飯食譜，黑木耳有活血效果，尤其適合女性、貧血患者或高血壓患者，惟痛風症患者須慎食。蒸薯仔則和中養胃，有助排便。

椰菜花枝豆木耳

材料：（1人分量）

椰菜花 1/4棵

黑木耳 10朵

枝豆 30克

蘆筍 3條

姬松茸 10個

水 150毫升

鹽 少許

油 少許

製法：

1. 黑木耳及姬松茸洗淨，分别浸泡10分鐘；枝豆去莢，取出豆粒；椰菜花洗淨切小棵；蘆筍洗淨連皮切段備用。

2. 油和鹽加在鑊中，放入木耳及姬松茸，加水煮5分鐘。

3. 水滾後依次加入椰菜花、枝豆和蘆筍，以中火煮約7分鐘，放入便當盒即成。

薯蓉

材料：美國焗薯 2個、鹽 少許

製法：薯仔洗淨，原個放入碗加鹽蒸1小時，用匙搗爛後放入食物盒，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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