網上看展覽｜VR遊台北故宮博物院　聲畫導覽宋元明清典藏

部分精選藏品可觀看短片或聆聽語音導賞。（國立故宮博物院網頁截圖）

VR走進戶外的至善園。（國立故宮博物院網頁截圖）

位於台北的國立故宮博物院推出線上展覽資源平台，圖為「720°VR走進故宮」。（國立故宮博物院網頁截圖）

位於台北的國立故宮博物院於「Google藝術與文化」平台上展出11個線上展覽，細說文物故事。（Google藝術與文化網頁截圖）

本港新型冠狀病毒疫情持續，留家抗疫都可以欣賞藝術。位於台北的國立故宮博物院推出線上展覽資源平台，整合線上資源包括「720°VR走進故宮」及「Google藝術與文化」，讓民眾足不出戶都可體驗藝術之旅。

720°VR走進故宮 短片及語音導賞

在「720°VR走進故宮」的虛擬實境空間內，可以自由參觀博物院院區及院內常設展覽，想深入了解精選藏品，更可觀看短片或聆聽語音導賞。博物院更設4條精選導覽路線，將重點展品連結成不同主題，方便瀏覽；其中「精選路線——皇帝的玩具箱」，展出包括清朝雍正時期的畫琺瑯黃地牡丹紋蟠龍瓶等珍品。[詳情]

Google線上展覽 VR一步到位賞典藏

博物院另於「Google藝術與文化」平台，展出來自宋、元、明、清四朝的11個文物故事和500個項目的深入介紹，包括「走入富春山居」、「第一次逛清明上河圖就上手」等。線上展覽同樣可以VR虛擬實境走入博物院展廳，一步到位站在著名院藏如《清 翠玉白菜》的所在位置作觀賞。[詳情]

線上故宮平台：theme.npm.edu.tw/npmonline

網上欣賞系列：

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