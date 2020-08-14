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冬瓜14食譜｜在家煮食｜留家抗疫

文章日期：2020年08月14日

冬瓜一向很受歡迎，又可配搭不同食材，製作各式各樣美味佳餚，以下綜合14個冬瓜食譜，留家抗疫自己煮食都無問題。

1. 日式甜品：柚子冬瓜沙冰

材料：冬瓜、楓糖漿、龍舌蘭糖漿、柚子汁製法詳情

2. 湯飯：冬瓜雞湯飯

材料：冬瓜、去皮雞肉、水、飯、葱花製法詳情

3. 茶飲：冬瓜荷葉茶

材料：冬瓜、荷葉、水製法詳情

4. 茶飲：菊花冬瓜茶

材料：冬瓜、菊花、生薏米、水、冰糖製法詳情

5. 茶飲：冬瓜水

材料：冬瓜、生薏米、赤小豆、眉豆、蜜棗製法詳情

6. 湯水：冬瓜薏米陳皮煲螺頭

材料：冬瓜、熟薏米、急凍螺頭、陳皮、蜜棗、豬腱、薑、葱、燒酒、水製法詳情

7. 湯水：薏米冬瓜豬腱湯

材料：冬瓜、生熟薏米、乾淮山、蜜棗、豬腱、陳皮、水製法詳情

8. 湯水：冬瓜雜菜粒湯

材料：冬瓜、急凍雜菜粒、瘦豬肉碎、水製法詳情

9. 湯水：西瓜皮冬瓜瘦肉湯

材料：冬瓜、西瓜皮、生薑、瘦肉、陳皮製法詳情

10. 湯水：冬瓜陳皮鴨湯

材料：冬瓜、老鴨、陳皮、芡實、生薏米、生薑、米酒、葱、芫荽、水製法詳情

11. 湯水：冬瓜湯

材料：冬瓜、荷葉、扁豆、黨參、雲茯苓、陳皮、黑棗、瘦肉製法詳情

12. 湯水：扁豆荷葉淮山冬瓜湯

材料：冬瓜、扁豆、荷葉、淮山、茯苓、赤小豆、陳皮製法詳情

13. 八寶迷你冬瓜盅

材料：冬瓜、草菇、蓮子、竹笙、百合、雞肉、花膠絲、海蝦、帶子、斑塊、夜香花製法詳情

14. 薑葱冬瓜焗肉蟹煲

材料：冬瓜、肉蟹、濕瑤柱、鮮枝竹、薑片、葱、蒜蓉、雞湯、雞粉製法詳情+短片示範

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