Green Monday食譜：日式雜菜湯

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

在家煮食想輕盈點，不妨考慮煮雜菜湯。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中分享日式雜菜湯食譜，美味又健康。

日式雜菜湯

材料：（4人分量）

番茄 200克

薯仔 100克

南瓜 50克

紅小扁豆 50克

鷹嘴豆 25克

西芹 65克

薑片 2小片

水 800毫升

薑黃粉 3/4小匙（1小匙約5毫升）

黑椒 少許

海鹽 適量

橄欖油 少許

製法：

1. 鷹嘴豆浸30至60分鐘，紅小扁豆浸10分鐘，備用。

2. 番茄切碎，薯仔及南瓜去皮切粒，西芹去根。

3. 以橄欖油及薑片炒番茄、薯仔、南瓜和西芹，加少許黑椒及海鹽，略炒後加入鷹嘴豆及紅小扁豆再炒。

4. 所有材料加滾水，以慢中火煮30分鐘，加海鹽。

5. 關火後加入薑黃粉，焗10分鐘。

6. 可依個人喜好加入適量香芹或刁草，以及黑椒，完成。

小貼士：可依個人喜好在雜菜湯中加入椰菜花。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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