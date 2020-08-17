Green Monday食譜：日式雜菜湯
文章日期：2020年08月17日
在家煮食想輕盈點，不妨考慮煮雜菜湯。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中分享日式雜菜湯食譜，美味又健康。
日式雜菜湯
材料：（4人分量）
番茄 200克
薯仔 100克
南瓜 50克
紅小扁豆 50克
鷹嘴豆 25克
西芹 65克
薑片 2小片
水 800毫升
薑黃粉 3/4小匙（1小匙約5毫升）
黑椒 少許
海鹽 適量
橄欖油 少許
製法：
1. 鷹嘴豆浸30至60分鐘，紅小扁豆浸10分鐘，備用。
2. 番茄切碎，薯仔及南瓜去皮切粒，西芹去根。
3. 以橄欖油及薑片炒番茄、薯仔、南瓜和西芹，加少許黑椒及海鹽，略炒後加入鷹嘴豆及紅小扁豆再炒。
4. 所有材料加滾水，以慢中火煮30分鐘，加海鹽。
5. 關火後加入薑黃粉，焗10分鐘。
6. 可依個人喜好加入適量香芹或刁草，以及黑椒，完成。
小貼士：可依個人喜好在雜菜湯中加入椰菜花。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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