嬰兒奶粉沖調宜忌｜消委會建議水溫70°C以上 勿大力搖晃奶瓶致起泡
文章日期：2020年08月18日
消費者委員會（消委會）檢測市面15款預先包裝的嬰兒配方奶粉，並提醒父母在沖調奶粉時，要注意衛生及食品安全，以免對嬰兒未發展成熟的腸道系統產生不良影響。
消委會沖調奶粉7貼士
1. 確保用作沖調奶粉的地方和雙手清潔，如奶瓶中有「倒汗水」應先倒掉。
2. 根據奶粉罐指示的比例，量度奶粉和水的分量。盡量使用原廠勺子，盛滿時用清潔的刀刮平勺子上多出的奶粉。
3. 沖調時先注入水，再加奶粉。水應在70°C或以上，以殺死當中的有害細菌。勿用礦泉水沖調，因礦物質含量較高。
4. 輕輕搖晃或轉動奶瓶以徹底溶化奶粉，切勿大力晃動，引致大量空氣進入而起泡。
5. 可把奶瓶放入流動自來水或放於冷水中，令配方奶下降至適合飲用的溫度，餵哺前再測試溫度是否適合。
6. 已沖調的配方奶不宜放在室溫過久，如超過2小時未飲用必須丟棄。
7. 飲過的配方奶有機會沾上口腔內細菌並繁殖生長，不可再加熱飲用。
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