洗菜知多啲｜專家：脂溶性農藥用水可沖走

農夫直接噴灑的脂溶性農藥，大多經過化學處理，令其可混合水稀釋使用，因此脂溶性農藥實際上是可以用水沖走的。（新華社資料圖片）

近年不少人愛選購有機蔬菜，因擔心殘餘農藥會影響健康。香港專業教育學院（柴灣）應用科學系講師陳子聰表示，市民毋須因洗不掉蔬菜上的脂溶性農藥而過分擔心。

蔬菜農藥劑量低 肝腎正常可排毒

陳子聰解釋，根據本港《食物內除害劑殘餘規例》，當中有限制食物內的除害劑最高殘餘量。從毒理學的角度而言，人體每日可攝取的除害劑殘留上限，與上述規例限量有相當大的距離。一般蔬菜含有的農藥劑量較低，並不會帶來即時中毒或長期中毒的危險，因人體的肝和腎擁有解毒及排毒能力，可將毒素排出體外。

要留意兒童、肝或腎功能問題的患者，因身體解毒功能較弱，若攝入含殘餘農藥的蔬菜，則有機會對身體造成傷害。

脂溶性農藥經處理 可被水沖走

陳子聰進一步解釋，農藥可分為水溶性及脂溶性，市民一般誤以為脂溶性農藥是不能洗走，故傾向購買有機蔬菜，避免攝入殘餘農藥。其實農夫直接噴灑的脂溶性農藥，大多經過化學處理，令其可混合水稀釋使用，並在蔬菜表面停留達至除害助長功效，因此脂溶性農藥實際上是可以用水沖走的。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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