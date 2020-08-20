生薏米、熟薏米功效有不同？ 中醫教路：煲薏米水宜生熟薏米混合
文章日期：2020年08月20日
薏米水具祛濕之效，香港天氣潮濕，不少人會煲薏米水飲用，煲薏米水應用生薏米還是熟薏米？生薏米、熟薏米有何分別？註冊中醫周穎欣講解生、熟薏米的效用。
周穎欣表示，生薏米、熟薏米均有利水滲濕、健脾、除痹及清熱排膿之效。
生薏米偏涼
味道：甘淡
屬性：屬性微寒
功效：偏涼，其清熱利水及排膿功效相對熟薏米較強
外形：體積較小、較重
熟薏米性質平和
味道：甘淡
屬性：炒製後性質平和
功效：健脾之力相對較強，清熱利水的功效則相對較弱
外形：經炒製後會較輕，體積較大，呈微黃色
煲薏米水 生熟薏米比例1:1
周穎欣建議，煲薏米水一般可以合用生薏米、熟薏米，分量比例多為1：1。生薏米利水消腫的作用較明顯，但偏寒涼；熟薏米的健脾能力較強，性質平和，合用煲薏米水可兼兩者所長，又可避免生薏米過於寒涼。加上香港屬南方地區，氣候偏熱，不少人愛乘涼飲冷，體質一般寒熱夾雜，故兩者合用比較穩妥。
註：周穎欣提醒，薏米有一定藥性，進食薏米的分量需結合個人體質、地區及氣候而定，宜諮詢註冊中醫的意見。
文：何芍盈
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