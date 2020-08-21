處暑‧二十四節氣｜中醫2食譜：秋葵黑木耳百合淮山炒蛋．雪耳養顏糖水

明日是二十四節氣的處暑，中醫分享2個處暑食譜：秋葵黑木耳百合淮山炒蛋及雪耳養顏糖水。（資料圖片/明報製圖）

明日（22日）是二十四節氣的處暑，處暑時氣溫逐漸下降，天氣由熱轉涼，漸見秋燥宜多吃滋潤食品。註冊中醫鄧蕙盈分享2個處暑食譜：秋葵黑木耳百合淮山炒蛋及雪耳養顏糖水，兩者皆有潤燥滋陰之效。

秋葵黑木耳百合淮山炒蛋

材料：（3至4人分量）

秋葵 100克

黑木耳 60克

鮮百合 60克

鮮淮山 100克

蛋 2至3隻

做法：

1. 黑木耳浸30分鐘備用。

2. 黑木耳、鮮百合及鮮淮山洗淨，切小塊備用。

3. 秋葵洗淨汆水；蛋攪拌成蛋漿。

4. 燒熱鑊後，放入秋葵、黑木耳、鮮百合及鮮淮山炒至半熟，然後加入蛋漿，亦可依個人喜好加入適量調味，炒約2至3分鐘，盛起即成。

雪耳養顏糖水

材料：（3至4人分量）

大雪耳 2至3個

龍眼肉 10粒

枸杞子 20粒

清水 3公升

冰糖 適量

做法：

1. 龍眼肉及枸杞子洗淨，浸約半小時；大雪耳浸軟備用。

2. 在鍋內倒入清水，加入大雪耳煲約2小時，至煮溶起膠。

3. 加入龍眼肉和枸杞子，煲30分鐘。

4. 最後放入適量冰糖，即成。

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