處暑‧二十四節氣｜中醫2食譜：秋葵黑木耳百合淮山炒蛋．雪耳養顏糖水
文章日期：2020年08月21日
明日（22日）是二十四節氣的處暑，處暑時氣溫逐漸下降，天氣由熱轉涼，漸見秋燥宜多吃滋潤食品。註冊中醫鄧蕙盈分享2個處暑食譜：秋葵黑木耳百合淮山炒蛋及雪耳養顏糖水，兩者皆有潤燥滋陰之效。
秋葵黑木耳百合淮山炒蛋
材料：（3至4人分量）
秋葵 100克
黑木耳 60克
鮮百合 60克
鮮淮山 100克
蛋 2至3隻
做法：
1. 黑木耳浸30分鐘備用。
2. 黑木耳、鮮百合及鮮淮山洗淨，切小塊備用。
3. 秋葵洗淨汆水；蛋攪拌成蛋漿。
4. 燒熱鑊後，放入秋葵、黑木耳、鮮百合及鮮淮山炒至半熟，然後加入蛋漿，亦可依個人喜好加入適量調味，炒約2至3分鐘，盛起即成。
雪耳養顏糖水
材料：（3至4人分量）
大雪耳 2至3個
龍眼肉 10粒
枸杞子 20粒
清水 3公升
冰糖 適量
做法：
1. 龍眼肉及枸杞子洗淨，浸約半小時；大雪耳浸軟備用。
2. 在鍋內倒入清水，加入大雪耳煲約2小時，至煮溶起膠。
3. 加入龍眼肉和枸杞子，煲30分鐘。
4. 最後放入適量冰糖，即成。
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