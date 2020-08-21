「少糖星期五」11茶飲店推優惠 買指定減糖飲品慳2元【附地圖連結】
文章日期：2020年08月21日
食物安全中心為推廣低鹽低糖飲食而設的「全城減鹽減糖」facebook專頁，今日（21日）發文推廣「少糖星期五」優惠活動，今日起至9月18日，逢周五前往參與「少糖星期五」的11茶飲店（港九新界合共約80家分店，詳見店舖地圖），購買指定減糖或無糖飲品，即可減2元。根據世衛建議，成人每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖）。
11家參與「少糖星期五」茶飲店：
Cupfy 走杯（旺角）
Teaculation +-x茶（上環、旺角）
戀暖の初茶（深水埗、屯門）
菁莨堂 Zenlan 3teahk（旺角、葵涌）
Grainteahk（紅磡）
田籽茶事（旺角、紅磡）
芙蓉同源 Hong Kong（紅磡）
花斑茶社 Aboutea（尖沙嘴、西環、荃灣、北角、新蒲崗）
香港天仁茗茶（全線）- 優惠只適用於半糖、微糖或無糖
丸作食茶 - 香港（紅磡、大圍、銅鑼灣、葵芳）- 優惠只適用於微糖或無糖
不要對我尖叫，日常茶間，香港（中環、柯士甸、大角嘴）- 優惠只適用於指定5款產品
「少糖星期五」茶飲店地圖：bit.ly/317u7ME
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