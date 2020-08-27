月餅2020｜中秋月餅創新口味：豬肉鹹月餅、斑蘭奶黃月、拔絲蓮蓉

【月餅2020】agnes b. Cafe推出的中秋月餅禮盒，內附一個可摺疊傳統紙燈籠。（圖片由相關機構提供）

【月餅2020】東海堂推出與角落小夥伴合作的月餅禮盒，包括奶黃及十勝紅豆粒口味。（圖片由相關機構提供）

【月餅2020】美心月餅推出以迪士尼公主為主題的卡通系列月餅。（圖片由相關機構提供）

【月餅2020】美心月餅推出以Marvel英雄為主題的卡通系列月餅。（圖片由相關機構提供）

【月餅2020】Eaton HK逸東軒推出2款迷你月餅，月餅禮盒採用可循環再用的中式竹製蒸籠。（圖片由相關機構提供）

【月餅2020】中秋節快到，不少品牌推出各式各樣的月餅。（圖片由相關機構提供）

月餅是中秋節不可少的應節食品，不同品牌推出各式各樣的月餅，餡料既有傳統口味，亦有創新口味，如豬肉鹹月餅、拔絲蓮蓉月餅、伯爵茶奶黃月餅、斑蘭蛋黃月餅等。部分月餅有網上預訂早鳥優惠，不容錯過。

1. 當文歷餅店 by Dominique Ansel

當文歷餅店 by Dominique Ansel今年首推「大廚小兔月餅禮盒」，禮盒以廚師打扮的玉兔及幾何線條為外形，底部設計成抽屜，內含4件本地製造的手工伯爵茶奶黃月餅。在玉兔的「背包」更載有小兔柚子曲奇烘焙套裝，可留在家中製作香脆小兔牛油曲奇，歡度中秋。【詳情：dangwenli.com】

2. Feather & Bone

高級肉類專門店Feather & Bone首度推出豬肉月餅，以澳洲Valenca走地豬肉和Tuscan Lardo di Colonnata豬油為主要餡料，配上肉荳蔻、鼠尾草、百里香和大蒜等香料作調味，以鮮肉代替傳統的蓮蓉及奶皇蛋黃，帶來口味創新的鹹月餅。【詳情：featherandbone.com.hk】

3. 鋒味

謝霆鋒主理的品牌「鋒味」推出月餅禮盒，包括內含「鋒味斑蘭味奶黃月餅」及「鋒味焙茶味奶黃月餅」的鋒味奶黃月餅禮盒，以及內含「鋒味巴馬火腿蓮蓉月餅」及「鋒味月曲奇」的鋒味中秋月餅禮盒，禮盒的創意搭配讓大家嘗盡多重口感。【詳情：shop.chef-nic.com】

4. 香港瑰麗酒店

香港瑰麗酒店推出6款口味特色月餅，包括迷你奶皇月餅、朱古力月餅、茉莉香片奶黃、陳皮豆沙、正山小種白蓮蓉月餅及傳統雙黃白蓮蓉月餅。月餅禮盒印上本地著名藝術家鄧啟耀繪畫的香港縮影，筆觸細膩。【詳情：www.rosewoodhkshop.com】

5. 香港萬麗海景酒店 滿福樓

香港萬麗海景酒店滿福樓推出不同口味的手工月餅，包括迷你貓山王榴槤月餅、迷你斑蘭蛋黃月餅及迷你蛋黃白蓮蓉月餅。其中迷你貓山王榴槤月餅更限量供應500盒，榴槤控勿錯過。【詳情：www.buys.hk/renaissance-harbourview】

6. 香港朗廷酒店

香港朗廷酒店推出粉紅繡球花月餅禮盒，包括迷你奶黃月餅及迷你錦繡月餅拼盒，內含陳皮豆沙月餅、蛋黃白蓮蓉月餅和迷你奶黃月餅，匯聚傳統和創新口味。【詳情：www.langhammooncake.com】

7. Tea WG

Tea WG的天燈頌願茗茶月餅系列以茶入饌，推出4款創新口味，包括星宿之秋（獅城早餐茶黃蓮蓉配鹹蛋黃、香烤瓜子）、月色之光（天燈頌願茗茶白蓮蓉配黑白朱古力粒）、豐盛之節（抹茶杏仁蓮蓉配紅豆蓉）及瑰寶之光（黑峰塔茶白蓮蓉配核桃、榛子）。【詳情：teawghk.oddle.me】

8. Eaton HK中菜廳逸東軒

Eaton HK旗下米芝蓮一星中菜廳逸東軒推出「奶皇迎月」迷你蛋黃奶皇月餅及「金黃明月」迷你蛋黃白蓮蓉月餅。禮盒採用中式的竹製蒸籠，可循環再用，減少過度包裝造成浪費。【詳情：www.yattungheen.com】

9. Godiva

Godiva「Mid-Autumn Collection 2020中秋巧克力系列」推出6款朱古力月餅，包括桂花豆沙牛奶朱古力月餅、生薑芒果黑朱古力月餅、抹茶金桔白朱古力月餅、覆盆子玫瑰風味白朱古力月餅、百香果榛子牛奶朱古力月餅，以及椰蓉夏威夷果仁黑朱古力月餅。【詳情：www.godiva.com.hk】

10. 星巴克

星巴克（Starbucks）月餅禮盒包裝以星空襯托恍如圓月的美人魚尾巴作設計，內有朱古力咖啡麻糬月餅、伯爵紅茶麻糬月餅，以及雲呢拿奶黃月餅3款口味的月餅，附送中杯裝手調飲品券一張。禮盒附有月亮立體紙拼圖，品嘗月餅之餘更添樂趣。【詳情：zh.starbucks.com.hk】

11. 美心月餅

美心月餅今年推出新口味「拔絲蓮蓉月餅」，將拉絲效果融入傳統蓮蓉月餅，食前毋須加熱。此外，同期推出迪士尼公主和Marvel英雄等卡通主題月餅禮盒系列、流心月餅禮盒、冰皮禮盒等，涵蓋不同年齡層。【詳情：www.maximsproducts.com.hk】

12. 東海堂

東海堂今年首次將日本德島縣的和三盆糖融入奶黃月餅，更以立體小兔作月餅造型。冰皮月餅則使用北海道特選3.6牛乳，提升軟滑度及煙韌度。今年更首次與角落小夥伴合作，月餅上印有角落小夥伴，配搭奶黃及十勝紅豆粒口味，隨盒附送角落小夥伴餐墊。【詳情：www.aromeonlineshop.com.hk】

13. agnes b. Cafe

agnes b. Cafe今年推出流心奶黃月餅、芝士奶黃月餅、柚子黑朱古力月餅及開心果黑朱古力月餅，4款口味各有特色。中秋月餅禮盒以不同口味的月餅組合而成，內附一個可摺疊傳統紙燈籠，印有Agnes的攝影作品。【詳情：onlineshop.agnesb.com.hk】

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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