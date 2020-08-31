日式黃豆粉楓糖炸豆腐糰子　煙韌有口感｜Green Monday食譜

精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

日式點心精緻又吸引，在家都可製作。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享日式黃豆粉楓糖炸豆腐糰子食譜，煙韌有口感。

日式黃豆粉楓糖炸豆腐糰子

材料：

絹豆腐 150克

強力粉（即高筋麵粉） 80克

薄力粉（即低筋麵粉） 100克

糖 45克

有機亞麻籽粉 2小匙（1小匙約5毫升）

泡打粉 1.5小匙

純素牛油 6克

無調整豆乳 70毫升

日本黃豆粉 2小匙

楓糖 2小匙

製法：

1. 絹豆腐用廚房紙輕輕包着，隔去多餘水分。

2. 留起少許薄力粉，將絹豆腐、強力粉、薄力粉、糖、有機亞麻籽粉、泡打粉、純素牛油及無調整豆乳加在一起，攪拌成粉糰。

3. 取出粉糰，加入留起的薄力粉，搓成球狀小糰子。

4. 小糰子放入160℃油內，炸至金黃色。

5. 日本黃豆粉及楓糖放入密實袋，放入小糰子均勻沾上表面，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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