日式黃豆粉楓糖炸豆腐糰子 煙韌有口感｜Green Monday食譜
文章日期：2020年08月31日
日式點心精緻又吸引，在家都可製作。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享日式黃豆粉楓糖炸豆腐糰子食譜，煙韌有口感。
日式黃豆粉楓糖炸豆腐糰子
材料：
絹豆腐 150克
強力粉（即高筋麵粉） 80克
薄力粉（即低筋麵粉） 100克
糖 45克
有機亞麻籽粉 2小匙（1小匙約5毫升）
泡打粉 1.5小匙
純素牛油 6克
無調整豆乳 70毫升
日本黃豆粉 2小匙
楓糖 2小匙
製法：
1. 絹豆腐用廚房紙輕輕包着，隔去多餘水分。
2. 留起少許薄力粉，將絹豆腐、強力粉、薄力粉、糖、有機亞麻籽粉、泡打粉、純素牛油及無調整豆乳加在一起，攪拌成粉糰。
3. 取出粉糰，加入留起的薄力粉，搓成球狀小糰子。
4. 小糰子放入160℃油內，炸至金黃色。
5. 日本黃豆粉及楓糖放入密實袋，放入小糰子均勻沾上表面，即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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