蓮藕食譜：南乳蓮藕花生燜豬手
文章日期：2020年09月01日
夏天是荷花盛開的季節，荷葉、荷花、蓮子、蓮藕都可入饌。蓮藕可吸油膩，多配豬手或肉類。銀杏館廚師林榮參分享南乳蓮藕花生燜豬手食譜，食材合時且口味傳統。
南乳蓮藕花生燜豬手
材料：（4人分量）
豬手 2隻
蓮藕 600克
花生 4両
薑片 4片
南乳 3磚
紹酒 2茶匙
柱候醬 1茶匙
蠔油 1茶匙
冰糖 適量
製法：
1. 豬手洗淨汆水；蓮藕洗淨，去皮切件；花生沖洗後浸水備用。
2. 爆香薑片，加入豬手炒香，之後加入紹酒。
3. 再放蓮藕及花生略炒，倒入柱侯醬、冰糖、南乳及蠔油。
4. 煮滾後用中細火燜一個小時，熄火後再焗半個小時。
5. 最後再用中細火燜半個小時即成。
編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com
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