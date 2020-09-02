外賣下午茶｜鮮果、和風下午茶自取到家

中環四季菊日本餐廳外賣和風下午茶（圖片由相關機構提供）

帝苑餅店外賣鮮果下午茶：鮮果拿破崙（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴帝苑酒店的帝苑餅店（圖左）及中環四季菊日本餐廳（圖右）分別推出外賣下午茶，留家抗疫都可品嘗美點。（圖片由相關機構提供）

本港新型冠狀病毒疫情稍緩，惟在家避免聚餐仍是防疫最佳方法。尖沙嘴帝苑酒店的帝苑餅店及中環四季菊日本餐廳近日推出外賣自取下午茶，在家都可享用精緻下午茶。

帝苑餅店 外賣鮮果下午茶

帝苑餅店下午茶的鹹甜美點均以水果入饌，鹹點包括帕爾馬火腿香甜瓜串、鮮青檸檬忌廉芝士煙三文魚撻、鴨肝醬無花果奶油麵包，以及火雞青蘋果酸忌廉手指三文治。甜點備有蜜瓜芝士餅、熱情果椰子撻、日本香桃奶凍、士多啤梨西瓜玫瑰餅、鮮果拿破崙，以及原味和提子味英式焗鬆餅配凝脂奶油及自家製果醬，隨餐附兩個英國有機香草茶包。

價錢：$568/兩位用（預訂可享85折優惠價$482.8）

領取時間：下午2時30分至6時（需於兩日前預訂）

領取地址：尖沙嘴東部麼地道69號帝苑酒店大堂 帝苑餅店

電話︰2733 2088

四季菊日本餐廳 外賣和風下午茶

中環四季菊日本餐廳外賣下午茶以和風為主題，鹹點包括福岡縣明太子蛋卷、靜岡縣櫻花蝦天婦羅、西京燒三文魚，以及京都飛龍頭煮物等；甜點則有蜜瓜白酒啫喱、日式紫薯撻、椰子醋立芝士球、和風栗子餅及十勝紅豆銅鑼燒。

價錢：$588/兩位用（預訂可享85折優惠價$500）

領取時間：下午2時至5時（需於兩日前預訂）

領取地址：中環國際金融中心商場4樓 四季菊日本餐廳

電話︰2805 0600

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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