角落生物 x 阪急電鐵限定列車　Pixar《反斗奇兵》角色9月登陸新幹線【短片】

【阪急電鐵 x 角落生物】「角落生物號」車廂內有不少人氣角色的海報、橫額等，這是扶手裝飾。（阪急電鐵 【公式】Twitter圖片）

【阪急電鐵 x 角落生物】「角落生物號」車廂內有不少人氣角色的海報、橫額等，讓乘客打卡留念。（阪急電鐵 【公式】Twitter圖片）

【阪急電鐵 x 角落生物】「角落生物號」車廂內有不少人氣角色的海報、橫額等，讓乘客打卡留念。（阪急電鐵 【公式】Twitter圖片）

【阪急電鐵 x 角落生物】「角落生物號」車廂內有不少人氣角色的海報、橫額等，讓乘客打卡留念。（阪急電鐵 【公式】Twitter圖片）

日本阪急電鐵和JR九州在今個9月分別推出期間限定的動畫主題列車。（阪急電鐵 【公式】Twitter圖片／JR九州Waku Waku Adventure Instagram圖片）

踏入9月，日本阪急電鐵和JR九州鐵路分別推出期間限定的動畫主題列車。受疫情影響外遊受限，如未能親身前往日本朝聖，仍可以來趟虛擬火車之旅。

阪急電鐵 x 角落生物號

以「角落生物」為主題的動畫電影角色人氣高企，日本阪急電鐵於9月起與角落生物合作推出主題列車「角落生物號」，於神戶線、寶塚線和京都線行駛。

車廂內外的角落生物裝飾會隨路線有所不同，包括車廂標語、車門貼紙及海報等。由9月17日起，阪急嵐山站更會有「角落生物」的角色進駐。「角落生物號」運行期間亦會推出印有角落生物的「阪急全線1日乘車券」、周邊商品及精緻美食等。

列車名稱：角落生物號すみっコぐらし号

運行日期：2020年9月1日至2021年3月31日

官方網站：www.hankyu.co.jp

JR九州 x Pixar 新幹線

迪士尼彼思動畫（Pixar）為了慶祝電影《反斗奇兵》上映25周年，聯同日本鐵路公司JR九州於9月12日起運行「JR九州 WAKU WAKU ADVENTURE新幹線」列車。首列開出的列車由福岡博多站出發，經熊本開往鹿兒島中央站。

新幹線列車車頭印有標誌性的Pixar跳燈圖案，車身則印有《反斗奇兵》系列角色，包括巴斯光年、胡迪、三眼仔等；車廂內部七彩繽紛，椅背座套上有《海底奇兵》的Nemo，以及《太空奇兵．威E》中Wall-E等角色。開通期間會推出多款周邊紀念商品。

列車名稱：JR九州 Waku Waku Adventure新幹線

運行日期：2020年9月12日至2021年5月上旬（暫定）

官方網站：www.jrkyushu.co.jp

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