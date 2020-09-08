OL閨蜜下午茶之選｜Shiseido X 香港文華東方 歎下午茶送美肌護膚品

惠顧下午茶的顧客可獲贈禮券一張，免費換領Shiseido Future Solution永恆美肌修護組合。（圖片由相關機構提供）

Shiseido與香港文華東方酒店合作，即日起推出「晶鑽傳奇下午茶」，茶點糅合日式元素，有延命草芒果熱情果馬卡龍、柚子白朱古力忌廉蛋糕、抹茶紅桑子瑪德蓮蛋糕、紅豆麻糬、1963文華芝士餅、以焦糖布甸、黑芝麻、朱古力及鳥結糖製成的「日本庭園」、多款三文治、酥餅，以及新鮮焗製的鬆餅配玫瑰花果醬和牛油忌廉。

惠顧下午茶的顧客可獲贈禮券一張，免費換領Shiseido Future Solution永恆美肌修護組合（包括晶鑽豐盈潔面泡沫15ml、晶鑽水凝再生健膚水25ml、晶鑽多元日間修護乳霜6ml、晶鑽多元再生修護乳霜6ml及晶鑽眼唇多元再生乳霜2.5ml），送完即止。

晶鑽傳奇下午茶@香港文華東方酒店 x Shiseido

供應期：即日至9月30日

供應時間：周一至周五下午2時30分至6時

周六及公眾假期下午2時至4時、下午4時15分至6時

周日下午3時30分至6時

價錢：每位$368（另收加一服務費）

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店Clipper Lounge快船廊及Cafe Causette

電話︰2825 4000

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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