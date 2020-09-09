椰汁1杯＝12茶匙油 營養師 ：椰汁飽和脂肪近九成 增壞膽固醇

椰汁是由脂肪含量高的椰子肉榨汁而成，一杯含552卡路里，超出成年女性每餐飯建議攝取500卡路里的熱量標準。（資料圖片）

椰汁或椰汁甜品是不少人喜愛的選擇。澳洲註冊營養師周詠苑（Jessa）提醒，雖然椰汁與椰子水同樣來自椰子，但椰汁熱量相較椰子水高很多。她解釋，椰汁是由脂肪含量高的椰子肉榨汁而成，其中大約九成熱量來自脂肪，屬高脂肪飲料。

1杯椰汁（240毫升）部分營養素

‧ 熱量：552卡路里

‧ 總脂肪：57克（其中飽和脂肪50.6克，佔總脂肪近九成）

‧ 鉀質：630毫克

營養師提醒：成年女性每餐飯建議攝取500卡路里熱量，一杯椰汁已超出標準。一杯椰汁總脂肪含量57克，相等於12茶匙油。飽和脂肪會令血液中的壞膽固醇上升，不利健康。此外，一杯椰汁鉀質含量比一隻中型香蕉420毫克為高，長期病患如腎病患者需查詢醫生意見才可飲用。

椰子肉亦高脂 一杯＝6茶匙油

不少人飲完椰青水或椰皇水後，會連帶吃殼內的椰子肉。周詠苑不建議經常食椰子肉，因脂肪含量高，一杯約85克椰子肉含300卡路里，總脂肪含量28克，飽和脂肪佔25克，相等於6茶匙油。以一般成年女性每日建議攝取1500卡路里計算，脂肪上限為50克，即一杯椰子肉超出每日攝取脂肪上限一半有多。

知多啲 ：飽和脂肪增心臟病風險

據食物安全中心資料，脂肪主要可分為飽和脂肪及不飽和脂肪。飽和脂肪會增加人體內壞膽固醇，增加患心臟病的風險，建議選擇飽和脂肪及反式脂肪含量低的食物。

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