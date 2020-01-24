熊本熊、Sanrio角色伴向日葵花海　Kakao Friends沙灘開派對｜周末好去處

K11 Art & Cultural Centre展出來自不同國家的藝術家作品，包括Mary Weatherford《Timo、Danny、Nasim和Mary共遊龍舌蘭園》（圖左）及草間彌生《再生時刻》（圖右） 。（圖片由相關機構提供）

K11 MUSEA多用途文化空間以逾300多支不同高度的玻璃管建成玻璃圓柱幕牆，打通室內外空間。（圖片由相關機構提供）

K11 MUSEA多用途文化空間以逾300多支不同高度的玻璃管建成玻璃圓柱幕牆，打通室內外空間。（圖片由相關機構提供）

【Sanrio Characters盛夏幸福物語@PopWalk天晉滙】逾20米長向日葵花海於晚上亮燈，另有Sanrio主題剪影燈飾及幻彩星星燈海。（圖片由相關機構提供）

隨着本港新冠肺炎疫情稍緩，港九新界各個商場陸續恢復舉行不同主題活動。（圖片由相關機構提供）

本港新型冠狀病毒疫情稍緩，港九新界各個商場陸續恢復舉行不同主題活動。以下精選5個商場活動，大家在嚴守社交距離等防疫措施下，外出購物或補給物資時，可順道逛一逛打卡。

Kumamon 10周年約會：熊の花樂園@沙田新城市廣場

日本熊本縣營業部兼幸福部部 長熊本熊（Kumamon）今年誕生10周年，新城市廣場即日起舉辦「Kumamon 10周年約會：熊の花樂園」，裝置參照熊本縣山鹿市方保田東原遺蹟公園的向日葵花田，設有4米高巨型充氣Kumamon、觀園熱氣球及向日葵照料區等賞花打卡位，更有遊戲區送出10周年精品。

日期：即日起至10月4日

時間：中午12時至晚上10時

地址：沙田新城市廣場一期1樓羅馬圓形獻技場及三期2樓

詳情：www.newtownplaza.com.hk

Sanrio Characters盛夏幸福物語@PopWalk天晉滙

將軍澳PopWalk天晉滙正舉行「Sanrio Characters盛夏幸福物語」活動，Sanrio人氣角色AP鴨、布甸狗、Pochacco、梳乎蛋及Keroppi會出現在「幸運四葉草花園」、「陽光流動花車」及「仲夏賞花亭」等不同打卡點。現場更有逾20米長向日葵花海，並於晚上亮燈，配合Sanrio主題剪影燈飾及幻彩星星燈海，浪漫動人。

日期：即日至10月4日

時間：上午10時至晚上10時

地址：將軍澳PopWalk天晉滙各期商場

詳情：www.facebook.com/PopWalkHK

Kakao Friends「Music in Breeze」沙灘音樂派對@將軍澳中心

韓國卡通角色Kakao Friends即日起進駐將軍澳中心！一眾角色換上可愛沙灘造型裝束，讓大家打卡拍照，更有「跳舞王Ryan挑戰賽」等不同遊戲及禮品換領活動。

日期：即日起至9月29日

時間：上午11時至晚上9時

地址：將軍澳中心G樓中庭

詳情：www.park-central.com.hk

「紫·在北角匯」花夏祭@北角匯

北角匯正在舉行「紫·在北角匯」花夏祭，以日本福岡的河内藤園為藍本，在商場二期戶外海濱公園打造3000呎紫色花海，當中有20米長紫藤隧道、彎月形紫海花田及巨型蝴蝶裝置等，讓大家在紫色夢幻國度打卡。

日期：即日至10月4日

時間：上午10時至晚上10時

地址：北角匯1期及2期

詳情：www.harbournorth.com.hk

K11 Art & Cultural Centre及K11雕塑公園@K11 MUSEA

尖沙嘴的K11 Art & Cultural Centre正展出來自不同國家的藝術家作品，包括Mary Weatherford、Erwin Wurm及草間彌生等超過40件大師級作品；室外的K11雕塑公園則展示Katharina Grosse、Erwin Wurm及Tatiana Trouve的大型雕塑作品。K11 MUSEA 6樓的多用途文化空間以逾300多支不同高度的玻璃管建成玻璃圓柱幕牆，打通室內外空間，並構成自然聲效，營造維港海濱獨有的聲音風景。

開放時間：上午10時至晚上10時

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓

詳情：www.k11musea.com

備註：活動日期及時間如有更改，以主辦單位公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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