OL閨蜜下午茶之選｜Guerlain x 香港喜來登酒店下午茶　歎香檳送美肌修護禮品

惠顧The Beauty and The Bee夏蜜蜂姿香檳下午茶，可獲贈法國嬌蘭殿級蜂皇美肌修護禮品一份。（圖片由相關機構提供）

香港喜來登酒店與法國嬌蘭（Guerlain）合作，即日起推出「The Beauty and The Bee夏蜜蜂姿」香檳下午茶，以金黃與純白色調貫穿。下午茶鹹點包括香草煙肉帶子卷、蜂糖布利多士、鴨肝焦糖燉蛋、龍蝦三文治及煙三文魚三文治等；甜點包括蜂皇芝士餅、黃金柚子蜜蛋糕、榛子蜂巢、迷迭香檸蜜朱古力杯、焦糖馬卡龍，以及無限量供應的英式鬆餅。隨餐附中西茶茗或咖啡，亦可免費升級至Perrier-Jouet巴黎之花香檳。

惠顧下午茶可享七五折優惠，顧客可獲贈法國嬌蘭殿級蜂皇美肌修護禮品一份（殿級蜂皇精華爽膚水15ml、殿級蜂皇水凝黑蜂活肌蜜5ml、殿級蜂皇抗污染潔顏油1ml等），數量有限，送完即止。

「The Beauty and The Bee夏蜜蜂姿」香檳下午茶@香港喜來登酒店

供應日期：即日起至9月30日

供應時間：下午2時至6時

價錢：$338（七五優惠後連加一服務費$287.3）

地址：尖沙嘴彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊Sky Lounge

電話︰2369 1111

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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