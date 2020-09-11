中秋應節食品網購精選 月餅、美酒、盆菜外賣限時優惠
文章日期：2020年09月11日
想與家人朋友過一個非一般的中秋佳節？「網購Power Up」搜羅逾30多款應節禮品，包括鮑魚外賣套餐、盆菜、XO醬、茶葉、蜂蜜、清酒、紅酒及各式月餅等應節佳品，《明報》讀者可以優惠價「限時」網購。
1. 阿一海景飯店
阿一海景飯店推出的一哥鮑魚酥、尊尚盆菜，以及包含原隻南非大鮑魚、蟲草花、花膠等的花膠美饌潤肺清心外賣套餐，包含原條遼參、墨西哥鮑片等的鮑參盛宴養顏滋補外賣套餐等，都可享受矜貴滋味。【詳情】
2. 麻辣派對
想吃出新意思？麻辣派對的全素麻辣五仁月餅由本地廚師花近一年時間研發，糅合四川麻辣菜的椒香與廣式五仁月餅的酥脆，由香港製造，適合素食人士。凡購買全素麻辣五仁月餅，可半價換購魔辣脆Pizza或海苔脆Pizza一筒。【詳情】
3. 小董慢活養生館
疫情下不想東奔西走採購食材？小董慢活養生館的中秋禮品套裝，包含北海道原色生曬元貝、15年野生黃花膠筒、長白山大花菇等多種珍貴食材，送禮或自用均可。【詳情】
4. 鴻星食品
想吃得高貴，鴻星食品應節推出迷你金箔全黃白蓮蓉月餅。由湖南湘潭寸三蓮子炒出綿密軟滑白蓮蓉，配搭鬆沙油足的蛋黃，再鋪上色澤華麗的金箔。另有迷你金莎奶黃月餅，以優質雞蛋拌入鹹蛋黃粒，鬆軟香滑。【詳情】
5. 浮雲茶館
一啖月餅，宜配一杯好茶。浮雲茶館3款茶品各具特色：來自雲南勐庫、勐海及無量的普洱茶（生茶），口感醇厚、回甘強烈；來自雲南易武的普洱茶（生茶），茶質厚實細膩；來自廣東潮汕的烏龍茶，湯色清徹耐沖泡。【詳情】
6. Wine Portfolio
中秋派對佳餚配美酒，Wine Portfolio多款清酒各具特色，當中桂月吟之夢純米大吟釀、山田錦純米大吟釀、58"山廢純米酒、高知縣柚子清酒，都能為佳節添興致。【詳情】
7. De Lavalle
葡萄美酒夜為中秋錦上添花。De Lavalle旗下的瑪廷霍圖納（Mati Fortuna）分為紅、藍、銀3種味道：紅由梅洛葡萄釀製，入口順滑平衡；藍混合兩種互補葡萄品種，入口圓潤；銀則帶果香味道，順滑有層次。【詳情】
8. 鑽石酒家
送禮要夠體面，鑽石酒家推出的禮品裝包括健脾消滯的陳皮普洱、塔斯曼尼亞無污染野生鮑魚、蠔皇吉品鮑魚、天然生曬全蛋麵以及足料櫻花蝦XO醬等；另有Pharmabelle麥盧卡蜂蜜，有助增強免疫力。【詳情】
9. 福苑集團
福苑集團的雙黃白蓮蓉月餅以100%一級純蓮蓉製造，配以足油鹹蛋黃，味道甘香，油而不膩，由香港製造。另有精選迷你月餅，一盒包含4款口味：金腿五仁、陳皮豆沙、流沙紫薯及流沙奶皇。【詳情】
10. IEatKeto HK
IEatKeto HK推出的手工生酮奶皇月餅，包括黑芝麻及鹹蛋奶皇口味，無添加糖、無麵粉、無防腐劑，低升糖指數，適合生酮低碳飲食者食用。【詳情】