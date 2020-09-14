OL閨蜜下午茶之選｜帝京酒店下午茶自助餐　嘗白桃抹茶滋味

帝京酒店「白桃·純茶下午茶自助餐」：紅豆麻糬抹茶麵包三文治（圖片由相關機構提供）

帝京酒店「白桃·純茶下午茶自助餐」：白桃糖蔥宇治抹茶班戟（圖片由相關機構提供）

帝京酒店「白桃·純茶下午茶自助餐」：抹茶蕎麥麵配四季柑冷麵汁（圖片由相關機構提供）

帝京酒店「白桃·純茶下午茶自助餐」：白桃宇治抹茶忌廉蛋糕、宇治抹茶芒果千層酥、宇治抹茶雙層芝士蛋糕及血桃意大利芝士伴燴雜莓（圖片由相關機構提供）

帝京酒店「白桃·純茶下午茶自助餐」（圖片由相關機構提供）

帝京酒店餐廳花月庭即日起推出「白桃·純茶下午茶自助餐」。圖為白桃杏仁蛋糕及白桃果凍。（圖片由相關機構提供）

白桃美味，帝京酒店餐廳花月庭即日起推出「白桃·純茶 下午茶自助餐」，以日本山梨縣及長野縣白桃，結合宇治抹茶，創作出多款鹹甜美食。

鹹點包括抹茶蕎麥麵配四季柑冷麵汁、紅豆麻糬抹茶麵包三文治及白桃巴馬火腿水牛芝士沙律等；甜品備有白桃杏仁蛋糕、白桃果凍、白桃宇治抹茶忌廉蛋糕、宇治抹茶雙層芝士蛋糕、宇治抹茶芒果千層酥、血桃意大利芝士伴燴雜莓、白桃糖葱宇治抹茶班戟、宇治抹茶白桃卷蛋糕及蜜桃柚子朱古力撻等。

白桃‧純茶 下午茶自助餐

供應日期：即日起至10月4日（逢周六、周日及公眾假期）

供應時間：下午3時至5時

價錢：成人每位$265、小童每位$185（另收加一服務費）

地址：太子道西193號帝京酒店2樓花月庭

電話︰2622 6154

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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