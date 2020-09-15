消委會提醒甜味劑藏健康風險　睇營養標籤辨認飲品常用4種甜味劑

飲品的成分表列明所含的甜味劑。（何芍盈攝）

甜味飲品過度攝入糖及甜味劑的健康風險（消委會圖片）

消委會測試51款預先包裝的含甜味劑飲品，發現其中20款已加入甜味劑的飲品仍然含大量糖分，超出世衛建議游離糖每日攝入量的一半，甚至超標[消委會相關報道]。消委會解釋甜味劑屬代糖的一種，有研究指過量攝取甜味劑可降低味蕾敏感度，令人更加嗜甜，長遠可令人致肥，有機會增加患冠心病、中風甚至死亡的風險。

消委會列出4種常用於飲品的甜味劑

E950/950：醋磺內酯鉀（Acesulfame Potassium／Acesulfame K），不會被人體吸收或累積於體內。

E951/951：天冬酰胺（Aspartame）廣泛用於糖果或低熱量飲料中。含有苯丙胺酸，不適合苯丙酮尿症患者食用，有可能令腦部嚴重受損，造成智力發展問題。

E955/955：三氯半乳蔗糖（Sucralose）是唯一以蔗糖為原料的甜味劑，有研究指在高溫烹飪下可能產生致癌物質氯丙醇；亦有外地研究指出大量食用可能阻礙腸道內益菌生長，影響腸道健康。

E960a/E960/960：甜菊醇糖苷（Steviol Glycosides）被不少食品製造商標榜為「天然甜味劑」，世衛研究報告指出其毒性偏低，不會損害人類基因或令人類患癌。

研究指或增心血管病風險

根據國際癌症研究機構（IARC）旗下科學家統籌的大型公眾健康研究報告指出，每天飲用含甜味劑的飲品，會增加患上循環系統疾病和心血管疾病的風險，例如冠心病和中風等。消委會提醒，部分研究報告指出甜味劑雖不能被身體吸收，但或有機會令腸道菌叢產生不良反應，影響腸道環境。

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