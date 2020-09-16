OL閨蜜下午茶之選｜九龍香格里拉大酒店「黃昏下午茶」　月餅化身西式茶點

黃昏時分歎「下午茶」為傳統中秋節日添新意。九龍香格里拉大酒店大堂酒廊由即日起至9月底推出「茶・約・黃昏後」下午茶，於晚上6時至9時供應，把月餅元素注入西式下午茶，歎美食同時享受維港黃昏景致。

傍晚下午茶有多款鹹甜美點，鹹點分為凍食和熱食，凍食包括煙三文魚米紙卷、煙鴨肉配香橙及花椒、鴨肝伴香桃及烤杏仁，以及吞拿魚他他伴黑芝麻脆米餅；熱食則有蟹肉餅配芒果醬、帶子黑毛豬火腿串配香橙醬、黑椒牛肉酥配辣椒醬及菠菜蛋批。甜點備有紫薯蛋白布甸和薑汁奶凍，隨餐附送咖啡或茶，以及自選特色冰皮雪糕月餅2件，選擇包括奶茶、荔枝、綠茶、紅豆或榴槤口味。

「茶・約・黃昏後」下午茶@香格里拉大酒店

供應期：即日至9月30日

供應時間：晚上6時至9時

價錢：每位$328（加$88可配Veuve Clicquot Brut, NV香檳一杯）（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

訂座：2733 8740【詳情】

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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