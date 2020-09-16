飲品冷知識｜凍飲淡味過熱飲？玻璃樽裝有氣飲品較好味？消委會解迷思

飲品種類繁多，在飲用不同飲品時，大家有沒有發現凍飲味道比熱飲淡？以玻璃樽盛載的有氣飲品味道較好？或是有氣的飲品會比較好飲？消費者委員會（消委會）拆解飲品迷思。

飲品冷知識

1.飲用凍飲時，味道會比熱飲淡？

人的味覺會因為食物的冷熱而有所不同，味蕾會被熱力激活，味覺受體（taste receptors）會向大腦發出較強的信號。因此當享用冷食或凍飲時，會對甜味的感覺減弱。

2.有氣飲品以玻璃樽盛載的味道較好？

二氧化碳在塑膠的滲透性較高，容易因存放時間而消散，因此膠瓶裝有氣飲品所含的二氧化碳，會較玻璃樽盛載的少。此外，有氣飲品一般為弱酸性，長期存放後或有機會溶解金屬罐的內裏，而導致飲品的味道改變。

3.有氣飲品較受人喜歡？

在飲品中添加二氧化碳後會產生碳酸，碳酸會令舌頭對味道的靈敏度增加，突出飲料的味道。惟碳酸本身帶酸味，飲品製造商需添加大量的糖或甜味劑以中和酸味，因此碳酸飲品較一般飲品的糖分高。

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