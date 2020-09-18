貝類海鮮水產徹底煮熟減中毒風險　學者提醒避購來自紅潮水域水產

理工大學應用生物及化學科技學系助理教授郭穎軒博士（圖片由受訪者提供）

進食未經煮熟的貝類水產例如生蠔，會有較高的食物安全風險。（資料圖片）

不少人都會購買貝類海鮮水產在家烹煮，惟貝類中毒事件時有發生，如何避免食物中毒？理工大學應用生物及化學科技學系助理教授郭穎軒博士接受明報網站訪問，講解常見引致貝類食物污染及中毒的原因，以及減低食物中毒的方法。

微生物類中毒：貝類水產靠攝取水中浮游有機物生存，屬濾食性生物。這種濾食習性容易受微生物感染，進食前只要將貝類水產徹底煮熟即可。如果進食未經煮熟的貝類水產例如生蠔，就有較高的食物安全風險。

麻痺性貝類中毒：一般由進食產地出現紅潮的貝類引致。由於貝類進食有毒的藻類，這些毒素積聚在貝類的組織內，尤其是在消化腺和生殖腺。這些毒素不溶於水，煮熟後亦不會消失，人體攝入後會出現麻痺、刺痛等症狀，嚴重會出現癱瘓、呼吸停頓甚至死亡。建議市民注意產地來源有否出現過紅潮，以避免食物中毒。

重金屬污染：要視乎貝類水產的產地水質是否乾淨，污染愈嚴重，風險愈大。

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