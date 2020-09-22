秋分‧二十四節氣｜中醫3滋潤食譜：沙參百合潤肺湯、黃精天冬唐排湯、鮮淮山炒肉片

今日（22日）是二十四節氣的秋分，中醫分享3個秋分食譜。（資料圖片/明報製圖）

二十四節氣的秋分天氣乾燥，適宜進食滋陰潤燥食物。註冊中醫周穎欣介紹3個秋分食譜：沙參百合潤肺湯、黃精天冬唐排湯，以及鮮淮山炒肉片，皆有滋潤功效。

1.沙參百合潤肺湯 （2至3人）

材料：沙參30克、百合30克、瘦豬肉約300克、陳皮1個（約3至4角）、水約1800至2000毫升

做法：

1.沙參、百合洗淨後汆水；陳皮洗淨，浸軟刮瓤備用。

2.瘦肉洗淨後汆水，連同所有材料放入水中，煲約1小時即成。

功效：滋陰潤燥，潤澤皮膚，適合有咽喉乾涸疼痛、聲音沙啞、皮膚乾燥等徵狀，或體質偏熱的人飲用。

2.黃精天冬唐排湯 （2至3人）

材料：黃精30克、天冬30克、唐排（即排骨）400克、水約1800至2000毫升

做法：

1.黃精及天冬洗淨汆水備用。

2.排骨洗淨後汆水，連同所有材料放入水中，煲約1小時即成。

功效：滋腎潤燥，適合有咽喉乾涸疼痛、聲音沙啞、腰痠痛等徵狀，或體質偏寒的人飲用。

3.鮮淮山炒肉片 （2至3人）

材料：鮮淮山30克、枸杞子15克、豬肉約200克、油少許、生薑少許

做法：

1.鮮淮山洗淨去皮切片，枸杞子洗淨；豬肉洗淨切片，加入適量調味料後備用。

2.鑊中加入小量油及生薑，肉片用中火翻炒至半熟，再加入鮮淮山及枸杞子炒熟，盛起即成。

功效：補脾益肺，明目滋陰，一般人可食用。留意消化不良濕盛腹脹的人不宜食用；服食常用薄血藥華法林（warfarin）的人則不宜食杞子。

註：以上食譜只供參考，各人體質不同，如有疑問，宜諮詢註冊中醫或家庭醫生意見。

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