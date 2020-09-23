上環外賣下午茶｜「寵幸遊蹤」下午茶套裝送野餐籃　與閨蜜狗狗齊歎美食

DK Cuppa Tea即日起推出「寵幸遊蹤」下午茶隨身行套裝，4人分量隨餐附送野餐籃和三層架各一個，方便盛載各款鹹甜點，讓主人與狗狗到公園或戶外一起享用下午茶。

外賣下午茶的鹹甜點包括迷你焦糖夾心鬆餅、迷你番茄羅勒鬆餅、狗狗造型曲奇、英式鬆餅、迷你莎樂美腸牛角包、巴馬火腿和蟹柳芝士。下午茶設自取或速遞服務，預訂時可額外加$100購買狗狗專享的下午茶零食盒一份，無添加糖和鹽，以圓圓的小球盛載心形雞蛋、菠菜蓉、雞肉粒及紅蘿蔔粒，健康小吃讓主人安心與狗狗共餐。

DK Cuppa Tea「寵幸遊蹤」下午茶隨身行套裝

供應日期：即日起

價錢：$348（2人分量）、$568（4人分量），加$100購買狗狗專享下午茶零食盒一份

地址：上環新街市街19號地下

訂購︰2386 3588/WhatsApp 9788 9378【詳情】

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

‧九龍香格里拉大酒店「黃昏下午茶」 月餅化身西式茶點

‧帝京酒店下午茶自助餐 嘗白桃抹茶滋味

‧Guerlain x 香港喜來登酒店下午茶 歎香檳送美肌修護禮品

‧Shiseido X 香港文華東方 歎下午茶送美肌護膚品

‧「果漾仲夏野餐」下午茶@朗廷酒店 體驗英式野餐

‧外賣下午茶｜鮮果、和風下午茶自取到家

‧星級酒店疫境出招 自取3層架下午茶 榴槤飄香到家

更多【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm