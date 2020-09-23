上環外賣下午茶｜「寵幸遊蹤」下午茶套裝送野餐籃 與閨蜜狗狗齊歎美食
文章日期：2020年09月23日
DK Cuppa Tea即日起推出「寵幸遊蹤」下午茶隨身行套裝，4人分量隨餐附送野餐籃和三層架各一個，方便盛載各款鹹甜點，讓主人與狗狗到公園或戶外一起享用下午茶。
外賣下午茶的鹹甜點包括迷你焦糖夾心鬆餅、迷你番茄羅勒鬆餅、狗狗造型曲奇、英式鬆餅、迷你莎樂美腸牛角包、巴馬火腿和蟹柳芝士。下午茶設自取或速遞服務，預訂時可額外加$100購買狗狗專享的下午茶零食盒一份，無添加糖和鹽，以圓圓的小球盛載心形雞蛋、菠菜蓉、雞肉粒及紅蘿蔔粒，健康小吃讓主人安心與狗狗共餐。
DK Cuppa Tea「寵幸遊蹤」下午茶隨身行套裝
供應日期：即日起
價錢：$348（2人分量）、$568（4人分量），加$100購買狗狗專享下午茶零食盒一份
地址：上環新街市街19號地下
訂購︰2386 3588/WhatsApp 9788 9378【詳情】
註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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