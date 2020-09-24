保濕面霜｜晚霜勿當日霜用　消委會教睇標籤成分　美白面霜或增曬傷風險【短片】

消委會稱，一些面霜產品中或含可致敏香料成分、可釋出甲醛的物質或容易引起過敏反應的防腐劑。（消委會YouTube影片截圖）

不少女士會用保濕面霜為皮膚保濕護膚，晚霜可以當日霜用嗎？常戴口罩致臉上「生粒粒」，應選擇哪種面霜？消委會（消費者委員會）解答有關面霜的迷思，教大家認清面霜的標籤成分，以及講解選擇面霜的注意事項。

問：日霜、晚霜有什麼分別？

答：日霜普遍質地比較清爽，部分聲稱有防曬效能；晚霜的質地一般比較滋潤，部分強調有美白及除皺等功能。有些面霜中含美白及除皺的成分，或會增加皮膚被陽光曬傷的風險，因此只適宜在晚間使用。

部分可能增加曬傷風險的成分：Hydroquinone、果酸（Alpha-Hydroxy Acids簡稱AHAs）中的Glycolic Acid及Lactic Acid、水楊酸（Beta-Hydroxy Acids簡稱BHAs）中的Salicylic Acid，以及Tretinoin、Retinol、Retinoic Acid

問：近期因戴口罩，臉上「生粒粒」，應選擇什麼面霜？

答：可盡量避免選擇含可致敏香料成分（如Citral、Eugenol、Geraniol、Hydroxycitronellal、HICC、Isoeugenol）、可釋出甲醛成分（如Bronopol、5-bromo-5-nitro-1、3-dioxane、Diazolidinyl urea、DMDM hydantoin等）或是致敏機會較高的防腐劑（如methylchloroisothiazolinone簡稱CMIT、methylisothiazolinone簡稱MIT、IPBC）的面霜。

問：使用面霜時，為什麼會在臉上出現「擦膠碎」？

答：部分護膚品內含一些分子量較大的成分，在皮膚上形成薄膜，經過摩擦有機會成為「擦膠碎」；當再塗防曬和粉底時，臉上亦可能出現「擦膠碎」。

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