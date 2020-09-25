OL閨蜜下午茶之選｜瑰麗酒店點心下午茶　鮑魚燒賣、燕窩蛋撻配中式名茶

飲茶是香港地道文化，香港瑰麗酒店Holt's Cafe由即日起推出點心下午茶，7款精緻港式點心包括蝦餃配頂級卡露伽魚子醬、紅燒鮑魚燒賣、懷舊蝦多士、西班牙黑毛豬叉燒酥、燕窩蛋撻、驢打滾（又稱豆麵糕）及楊枝甘露。

下午茶隨餐附月光白茶一杯，然後可在評茶師選配的4款中國茶中自選一款心頭好，包括椰子伏特加白牡丹、鳳凰蜜蘭熟香、安吉白茶，以及珍貴的1996年江城春尖（另加$80享用）。

點心下午茶@瑰麗酒店

供應時間：下午2時30分至下午5時30分

價錢：兩位$580（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside香港瑰麗酒店2樓

訂座：3891 8732【詳情】

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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