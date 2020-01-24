YouTube Kids App推兩大功能　可篩選內容、限制小朋友觀看影片時間【短片】

家長可自行選取適合小朋友觀看的內容。（圖片由YouTube Kids提供）

家長可利用YouTube Kids內置的計時器管理孩子的觀看時間（圖片由YouTube Kids提供）

家長可在YouTube Kids建立自行核准內容設置、開關搜尋功能和封鎖影片或頻道等一系列的安全監控設定，以限制孩子觀看的影片內容及觀看時間。（圖片由YouTube Kids提供）

YouTube Kids在本港推出，家長可輕鬆揀選適合孩子的頻道，以及管理他們觀看影片的時間。（YouTube Kids網站截圖）

YouTube Kids App（應用程式）近日於本港推出，專為3至12歲的兒童提供各種影片及學習影音內容，如卡通片、教育影片、兒歌、兒童節目等。家長下載並安裝應用程式後[Google Play、App Store（iOS）]，可輕鬆揀選適合孩子的頻道，以及管理他們觀看影片的時間。

YouTube Kids 5大特色及功能

‧家長篩選內容：YouTube Kids內的「自行核准內容」模式，可設定小朋友可觀看哪些影片和頻道、揀選可觀看的內容或過濾某類型的影片或頻道，以及決定是否開啟應用程式內的「搜尋」功能。

‧設定使用時間：家長可利用內置的計時器管理孩子觀看影片的時間，例如設定30分鐘的觀看時間後，YouTube Kids會在時段結束時發出提示，並自動停止應用程式。

‧操作簡單：操作介面以圖案為主，配合簡易指示，方便小朋友使用。家長在初次使用和設定時，會提供影片篩選準則說明及推薦影片指引。

‧合家歡內容：YouTube Kids提供適合一家大小觀看的影片，除了提供有關音樂、學習、探索等的兒童節目，亦提供適合年長小朋友觀看的遊戲頻道和播放清單。

‧合作伙伴系列：家長和孩子可按興趣，從家庭友善的頻道中揀選不同主題影片系列，如藝術與勞作、音樂、體育、學習等。家長亦可選擇開放特定系列或題材的影片給小朋友收看。本地及國際創作內容包括：Bedtime Stories with Uncle Siu（蕭叔叔睡前故事）、麥兜頻道、Peppa Pig等。

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