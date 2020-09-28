網上實時睇北極光丨加拿大、美國、北歐一網打盡【有片】
文章日期：2020年09月28日
芬蘭前日出現的北極光讓很多人讚歎，身在香港的我們雖未能外遊，也可到加拿大、美國、北歐各國網站或facebook看直播實況，安坐家中「追」極光。
1. 北歐拉普蘭地區
拉普蘭（Lapland）是瑞典、挪威和芬蘭三國北極圈以內區域的統稱，All About Lapland facebook常有芬蘭極光短片或live stream信息。
All About Lapland: www.facebook.com/allaboutlapland
Nature of Jokkmokk則在瑞典Porjus一個地點設有鏡頭拍攝北極光。大眾可在網站觀看即日直播片段，亦可回顧前後日子可能錯過的北極光畫面。
Nature of Jokkmokk：uk.jokkmokk.jp
Northern Lights Livecams Porjus：bit.ly/369N4RM
2. 加拿大黃刀鎮
加拿大黃刀鎮（Yellowknife）是觀賞北極光著名地點，大眾可透過加拿大太空總署（Canadian Space Agency）網站直播觀賞極光。網站提供每周極光預測，選擇極光出現機會高的日子上網有助「追」到極光。
Canadian Space Agency：bit.ly/3j9fAXk
3. 28鏡頭直播各地極光
Aurora Live現有28個直播鏡頭，攝錄位於冰島、挪威、瑞典、美國等地的絢麗北極光。網站亦有極光預測。
Aurora Live：aurora.live/camera/
北極光 相關報道：
網上欣賞系列：
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm