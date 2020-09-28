網上實時睇北極光丨加拿大、美國、北歐一網打盡【有片】

2012年在挪威特羅姆瑟（Tromso）上空出現的極光。（法新社資料圖片）

2019年9月在挪威Lofoten Islands上空出現的極光。（法新社資料圖片）

芬蘭前日出現的北極光讓很多人讚歎，身在香港的我們雖未能外遊，也可到加拿大、美國、北歐各國網站或facebook看直播實況，安坐家中「追」極光。

1. 北歐拉普蘭地區

拉普蘭（Lapland）是瑞典、挪威和芬蘭三國北極圈以內區域的統稱，All About Lapland facebook常有芬蘭極光短片或live stream信息。

All About Lapland: www.facebook.com/allaboutlapland

Nature of Jokkmokk則在瑞典Porjus一個地點設有鏡頭拍攝北極光。大眾可在網站觀看即日直播片段，亦可回顧前後日子可能錯過的北極光畫面。

Nature of Jokkmokk：uk.jokkmokk.jp

Northern Lights Livecams Porjus：bit.ly/369N4RM

2. 加拿大黃刀鎮

加拿大黃刀鎮（Yellowknife）是 觀賞 北極光 著名地點，大眾可透過加拿大太空總署（Canadian Space Agency）網站直播觀賞 極光 。網站提供每周 極光 預測，選擇 極光 出現機會高的日子上網有助「追」到極光。

Canadian Space Agency：bit.ly/3j9fAXk

3. 28鏡頭直播各地極光

Aurora Live現有 28個直播鏡頭，攝錄位於 冰島、挪威、瑞典、美國等地的絢麗 北極光。網站亦 有極光預測。

Aurora Live：aurora.live/camera/

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