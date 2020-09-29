9‧29世界心臟日｜逾半數人心臟病發前無徵兆　醫生建議成人每年做基本檢查

心臟病是本港致命疾病三大殺手之一，世界心臟組織聯會將每年9月29日定為「世界心臟日」，目的為提高公眾對心血管疾病的警覺性。心臟科專科醫生黃品立稱，心臟病發的病人之中，少於一半的人在病發前出現徵兆，一旦病發即有很大奪命風險。

無徵狀成人 應每年找家庭醫生檢查

黃品立估計，全港6%至8%人患有心臟病，當中只有3%至4%人知道自己有心臟病。他提醒無徵狀的成人每年應找家庭醫生作基本檢查，留下病歷，再有懷疑可轉介至心臟科或內科醫生處理。與病人相熟的家庭醫生，如有病人詳細病歷及清楚家族病歷因素，診症可以更準確，當病人出現徵兆時亦能更好協助病人。一旦出現心臟病徵兆（如體力下降、心口痛、氣促、暈眩、心悸等），應盡快向醫生求助。

缺乏運動者 隱性心臟病發風險較高

部分市民擔心做運動或有機會引發隱性心臟病或猝死，黃品立醫生解釋，一般運動員猝死個案佔少數，反而沒有運動習慣的人有較高風險會猝死或隱性心臟病發。他建議長時間沒有做運動的人，應先尋求家庭醫生意見，視乎需要作基本檢測，再決定是否適合做哪項運動。

心臟病高風險因素

黃品立指出，如有以下因素，患心臟病的機率比一般人高出3倍：

1. 年紀愈來愈大，55歲以上男性或65歲以上女性

2. 本身有心臟病家族病史

3. 患有三高（血脂高、血壓高、血糖高）

4. 有吸煙及飲酒習慣

5. 尿酸高

6. 工作壓力大

7. 沒有做運動的習慣

預防心臟病建議

1. 戒煙戒酒

2. 不要食太肥膩或偏鹹的食物

3. 保持身心健康，包括作息定時、情緒管理良好

4. 每日做30至45分鐘帶氧運動

5. 有關係良好的家庭醫生

文：黃詠賢

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