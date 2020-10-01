中秋水果｜柿子楊桃柚子各有益處　營養師建議每款淺嘗攝多元營養

香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師、英國註冊營養師黃蘊芝博士（圖片由受訪者提供）

中秋時令水果楊桃、柿子、柚子各有益處，營養師提醒，每日進食2份水果已足夠，建議淺嘗不同水果以攝取多種營養。（資料圖片/明報製圖）

今日（10月1日）是中秋節，不少人吃過團圓飯都會吃應節水果。香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師、英國註冊營養師黃蘊芝博士接受明報網站訪問，提醒吃太多水果或會吸收過多果糖，按衛生署「日日2+3」的飲食指引，每日進食2份水果已足夠。吃水果時應計算分量，亦建議淺嘗每種水果，例如柚子、柿 、楊桃等中秋水果，建議一日可以吃半個柿加半個楊桃，或半個楊桃加2瓣柚子，已相當於2份水果，幫助吸收多元營養。

柿子

‧柿子營養：胡蘿蔔素護眼 類黃酮抗氧化

柿子含胡蘿蔔素，幫助保護眼睛健康，亦可在體內轉化成維他命A；類黃酮則為抗氧化劑，幫助延緩衰老及提升免疫力。柿子中的纖維亦有助促進腸道蠕動，有通便作用。

‧吃柿建議：每日最多1個

黃蘊芝表示，如以一般本地或日本品種的柿子計算，半個柿子已等於1份水果，因此每日不宜吃多於1個。

‧吃柿注意：不宜與高蛋白質食物同吃

黃蘊芝提醒，柿子不宜與高蛋白質食物如蟹、雞蛋等同吃，因為柿子所含的單寧酸（又稱鞣酸）與蛋白質結合容易凝固成塊，同時食用或會導致消化不易、腸胃不適等情況。單寧酸亦會影響鈣質、鐵質等礦物質的吸收。黃蘊芝建議，高蛋白質食物和柿子等含單寧酸的食物，宜相隔至少2至3小時進食，以減少對身體的影響。

此外，柿子的糖分及熱量為3種水果中最高，因此糖尿病患者宜注意進食分量，進食前可先向醫生查詢。

楊桃

‧楊桃營養：富含鎂、鉀 助維持心血管健康

楊桃富含纖維、鎂質及鉀質，纖維幫助通便和提升免疫力，鎂和鉀有助維持心血管健康，平衡血壓。楊桃亦含維他命C，具抗氧化作用，有助人體吸收鐵質。

‧吃楊桃建議：每日最多1個

一般來說，1/3個至半個楊桃等於1份水果，每日最多1個。黃蘊芝提醒，楊桃吃過量容易導致身體攝取過多鉀，影響心臟；楊桃中的草酸亦會影響身體對鈣質的吸收。她建議如吃一個，可分開早上吃半個、夜晚吃半個。

‧吃楊桃注意：糖尿腎病患者慎食

楊桃含糖分，糖尿病患者宜注意進食分量。此外，楊桃高鉀，或會令腎病患者出現反胃、神智不清等情況，因此腎病患者應在進食前向醫生查詢。

柚子

‧柚子營養：維他命C、鉀、鈣最豐富

柚子的維他命C、鉀及鈣含量為3種水果中含量最豐富，柚子亦含皮甙，對血管有益。

‧吃柚子建議：2瓣=1份水果

以一般柚子的體形來說，2瓣柚子已等於1份水果。

‧吃柚子注意：正服藥宜先向醫生查詢

柚子適合一般人進食，只需留意進食分量。黃蘊芝提醒，正服藥的人宜先向醫生查詢，因柚子或含影響藥效的成分。

文：何芍盈

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