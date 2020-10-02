中秋過後消滯3茶飲：山楂甘草茶、香橙桔子茶、玫瑰洛神花茶

中秋佳節食月餅，容易食多食滯。註冊中醫胡玘君表示若在節日飲食不當，例如暴飲暴食或吃太多肥膩食物，引致氣滯不行，中醫稱為「積滯」。胡玘君介紹3個中秋消滯茶飲：

山楂甘草茶

材料：山楂15克、甘草6克、水1500毫升

做法：將所有材料以文火煮30分鐘，即可飲用。

功能：消食化積

宜忌：此茶飲有活血作用，懷孕期婦女不宜飲用。

香橙桔子茶

材料：橙1個、桔子1個、茶葉1茶匙、冰糖少許、水700ml

做法：先將橙及桔子切半，其中一半切薄片、另一半榨汁備用。開水煮沸，放入冰糖，待冰糖完全溶解後，放入茶葉、橙和桔子後熄火，最後加入橙汁及桔子汁。

功能：桔子健胃，橙則開胃健脾，再配合茶，能消滯健胃。

宜忌：所有人皆宜飲用。

玫瑰洛神花茶

材料：洛神花6朵、玫瑰花6朵、茶葉1茶匙、冰糖少許、水700ml

做法：洛神花洗淨，摘下花瓣。開水煮沸，放入冰糖，待冰糖完全溶解後，放入茶葉和洛神花後熄火，最後放入玫瑰花。

功能：洛神花有消滯作用，冰糖和胃，玫瑰花理氣，此茶飲能幫助消化以及疏肝理氣解鬱。

宜忌：所有人皆宜飲用。

備註：各人體質不同，以上做法及食療宜在註冊中醫師指導下使用。

中秋 相關報道：

‧中秋月餅｜食月餅4健康貼士 營養師提醒：喝茶助消滯無助消脂

‧中秋月餅｜奶黃傳統月餅熱量高 營養師：冰皮月餅卡路里較低 迷你月餅較易控制食量

‧中秋柚子｜文旦、泰國金柚、貴妃柚中秋當造 果商教揀靚柚子貼士【短片】

‧中秋燈籠｜50年老店紮作傳人堅持手紮燈籠 最愛楊桃燈籠【短片】

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm